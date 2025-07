EQS-Media / 23.07.2025 / 15:40 CET/CEST

Rostock, 23.07.2025 - Am 08. August 2025 findet zum 14. Mal die Fachveranstaltung Rostock Wind im Scanhotels (ehemals Radisson Blu), mitten im Herzen der Hansestadt Rostock, statt. Eingebettet in die maritime Kulisse der Hanse Sail bringt die Veranstaltung erneut Expertinnen und Experten aus Technik, Wirtschaft und Politik zusammen, um die Zukunft der Windenergie zu diskutieren.



Den Auftakt zur Veranstaltung übernimmt Nina Scheer, MdB, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Anschließend diskutiert sie unter dem Leitmotiv "Beschäftigungsmotor Windenergie" mit Bärbel Heidebroek (Präsidentin Bundesverband WindEnergie e.V.), Ines Jesse (Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Tourismus und Arbeit des Landes Mecklenburg-Vorpommern), Holger Fritsch (Geschäftsführer Bachmann Monitoring GmbH) und Dennis Rendschmidt (Geschäftsführer VDMA Power Systems) über die Rolle der Windenergie für den Arbeitsmarkt. Moderiert wird die Podiumsdiskussion von Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Erneuerbare Energien sowie des Bundesverbands WindEnergie.



Im Anschluss werden in den vier parallel laufenden Fachforen "Planung", "Finanzierung", "Technik" und - ganz neu - "Recruiting" Trends und Entwicklungen in der Windenergiebranche diskutiert. Das neue Recruiting-Forum widmet sich dabei dem akuten Fachkräftemangel in der Branche. Zu der Frage "Wie kann gezielt dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden?" tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter der Windindustrie mit Bildungseinrichtungen und jungen Nachwuchskräften aus. Ziel ist es, innovative Wege zu finden, wie der Fachkräftebedarf in der Branche nachhaltig gesichert werden kann.



Ein breites Themenspektrum bestimmt auch die weiteren Fachvorträge: Es reicht von Projektentwicklung, Genehmigung und Netzanschlüssen über Investitionsanreize und Betriebsführung bis hin zu juristischen Updates und digitalen Tools. Branchenkenner und -neulinge finden gleichermaßen wertvolle Impulse für die Praxis.



Wie in jedem Jahr endet der Tag in besonderer Atmosphäre: Bei einer Abendausfahrt auf der Warnow mit Buffet und Livemusik wird das Networking fortgesetzt - mit Blick auf den Sonnenuntergang und die Ostsee als Kulisse.



Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung unter: https://www.rostock-wind.com/





Über eno energy GmbH:

Seit 1999 steht der Name eno energy für Premiumqualität und innovative Anlagentechnik in internationalen Windparkprojekten. Als etablierter Spezialist für individuelle Energielösungen liefert eno energy unabhängige und qualitätsbewusste Ingenieurdienstleistungen für jede technische Herausforderung und bietet ganzheitliche Lösungen. An vier Standorten in Deutschland arbeiten etwa 300 engagierte Mitarbeiter an den effizientesten Kundenlösungen und produzieren regional, langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen (WEA) im 3,5 bis 7x MW-Bereich und leisten somit einen maßgeblichen Beitrag an der Zukunft zur Gestaltung einer nachhaltigen Energieproduktion.



