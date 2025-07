Apple bleibt an der Börse stabil, doch die Spannung steigt. Mit einem aktuellen Kurs von 183,67?EUR liegt die Aktie solide im oberen Bereich ihrer 12-Monats-Spanne. Während iPhone-Verkäufe in Indien boomen und mit AppleCare One ein neues Abo-Angebot eingeführt wurde, droht in Europa neues Ungemach: Die britische Wettbewerbsbehörde nimmt das mobile App-Ökosystem ins Visier. Wächst Apple gegen den regulatorischen Strom?iPhone-Wachstum in Indien ...

