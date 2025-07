Shanghai (ots/PRNewswire) -Am 22. Juli hielt die China Household Electrical Appliances Association die offizielle Eröffnungsveranstaltung für die Appliance & Electronics World Expo 2026 (AWE2026) in Shanghai ab. Unter dem Motto "Smart AI, Smarter Future" wird die AWE2026 vom 12. bis 15. März 2026 in einem brandneuen Format an zwei Messeorten stattfinden: dem Shanghai New International Expo Center und dem Sunrise Complex in der Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone. Es wird erwartet, dass sie sich über 170.000 Quadratmeter erstreckt, mehr als 1.200 führende Marken präsentiert und über 200.000 Besucher anzieht. Die AWE2026 wird Spitzeninnovationen im Bereich der intelligenten Technologien und immersiven zukünftigen Lifestyle-Lösungen aus der ganzen Welt präsentieren und damit ihre Rolle als globales Zentrum für technologischen Fortschritt und Zusammenarbeit in der Industrie stärken.Die beiden Messeorte der AWE2026 werden eng miteinander koordiniert und ergänzen sich sowohl in ihrer Ausrichtung als auch in ihrer Funktion. Der Bereich des Shanghai New International Expo Center wird vier Tage lang, vom 12. bis 15. März 2026, geöffnet sein, wobei der letzte Tag dem Verbrauchertag gewidmet ist. In diesem Bereich werden weiterhin über tausend führende globale Marken und Innovatoren aus der gesamten Wertschöpfungskette der Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik vertreten sein. Auf einer Fläche von 140.000 Quadratmetern werden intelligente Wohnlösungen und innovative Produkte vorgestellt, darunter Innovationen in den Bereichen ganzheitliche Heimintelligenz, digitale Unterhaltung, Fitness und Gesundheit, grüne Energie, intelligente Mobilität, intelligentes Büro, intelligente Städte und vieles mehr. Damit wird ein umfassender Überblick über eine Branche geliefert, die sich rund um den Menschen und reale Alltagsszenarien weiterentwickelt.Die Shanghai Eastern Hub International Business Cooperation Zone ist als Advanced Consumer Electronics Technology Zone ausgewiesen und läuft drei Tage lang, vom 12. bis 14. März 2026. Dieser 30.000 Quadratmeter große Bereich befindet sich im dritten Stock des Sunrise Complex innerhalb der Zone und konzentriert sich auf Spitzenbereiche wie Chip- und Computertechnologien, KI, Informationstechnologien der nächsten Generation, neue Displaytechnologien, Robotik, Drohnen, neue Energiefahrzeuge und intelligente Heimlösungen. Die Zone wird in vier Themenbereiche gegliedert sein: Durchbrüche bei den Kerntechnologien, die Vermarktung innovativer Produkte, die Aufrüstung intelligenter digitaler Endgeräte und intelligente Lifestyle-Szenarien - dies zeigt die neuen qualitativen Produktivkräfte, die die Unterhaltungselektronikbranche im Zeitalter der KI antreiben.Mit einer umfassenderen Vision, einer stärkeren Dynamik und einer offeneren Haltung wird AWE weiterhin globale Innovationen fördern, eine neue Konsumfreude anregen und die Branche in eine neue Ära des intelligenten, von KI angetriebenen Lebens führen. Wir sehen uns in Shanghai, 12. bis 15. März 2026!Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2735831/AWE2026.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/awe2026-wird-offiziell-vorgestellt-zwei-messeorte-eine-vision-zur-neugestaltung-der-industrielandschaft-302512028.htmlPressekontakt:Nina Wang,nina@cheaa.orgOriginal-Content von: AWE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063439/100933616