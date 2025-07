EQS-Ad-hoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

ABO Energy veräußert Mehrheit der finnischen Pipeline an Fortum Oyj



23.07.2025 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ABO Energy veräußert Mehrheit der finnischen Pipeline an Fortum Oyj Die ABO Energy GmbH & Co. KGaA ("Gesellschaft") hat eine Vereinbarung über den Verkauf des Großteils der Projektpipeline ihrer Tochtergesellschaft ABO Energy Suomi Oy ("Tochtergesellschaft"), Helsinki ("Transaktion"), an Fortum Oyj ("Käufer"), ein führendes Energieunternehmen in Finnland, unterzeichnet. Die zum Verkauf stehende Projektpipeline der Tochtergesellschaft umfasst Projekte in verschiedenen Phasen mit einem Gesamtvolumen von rund 4,4 Gigawatt. Der Kaufpreis umfasst eine Zahlung bei Abschluss in Höhe von rund 42,2 Millionen Euro frei von Barmitteln und Finanzverbindlichkeiten (debt-and-cash-free basis). Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet. Zusätzlich zum Kaufpreis umfasst die Transaktion Earn-Out-Zahlungen in den kommenden Jahren, die davon abhängig sind, dass Projekte in Zukunft eine endgültige Investitionsentscheidung erreichen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich diese Zahlungen in den nächsten Jahren auf einen weiteren mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen werden. Die Gesellschaft wird sich nicht an der weiteren Entwicklung der Projekte aus der Pipeline beteiligen und hat keinen Einfluss darauf, inwieweit die Earn-Out-Zahlungen erzielt werden. Die Transaktion wird den Marktanteil der Gesellschaft auf dem finnischen Markt deutlich reduzieren. Das ermöglicht es der Gesellschaft, sich auf die Umsetzung der Projektpipeline in anderen europäischen Märkten, insbesondere in Deutschland, Frankreich und Spanien, zu konzentrieren. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen in den jeweiligen Rechtsordnungen. Die Gesellschaft erwartet aus der Transaktion zunächst keine Anpassung der Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2025.



Ende der Insiderinformation



