Das Median-Gehalt in Deutschland ist brutto um 5,7 Prozent gestiegen, und selbst die Reallöhne sind trotz der Krise auf hohem Niveau. Die IT führt das Ranking an. Die Gehälter von Vollzeitbeschäftigten sind 2024 spürbar gestiegen. Laut einer aktuellen Statistik der Bundesagentur für Arbeit lag der Median der monatlichen Bruttolöhne bei 4.013 Euro - das sind 218 Euro mehr als im Vorjahr. Prozentual entspricht das einem Anstieg von 5,7 Prozent. Erhebliche ...

