New York (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte den aktuellen Leitzins auf ihrer morgigen Sitzung beibehalten, so Patrick Barbe, European Fixed Income Head bei Neuberger Berman.Neuberger Berman erwarte, dass die EZB auf ihrer morgigen Juli-Sitzung ihre Leitzinsen unverändert belasse. Viele EZB-Verantwortliche, einschließlich Präsidentin Christine Lagarde, hätten in den vergangenen Wochen gesagt, man sei für die künftigen Unsicherheiten gut aufgestellt. Das deute auf eine Zinspause hin. Über die Sitzung in dieser Woche hinaus sollten die Währungshüter die schwache Wirtschaftslage mit einem Wachstum nahe Null sowie das Risiko einer sinkenden Inflation aufgrund zunehmender asiatischer Exporte in Zusammenhang mit den US-Zöllen und der Stärke des Euro berücksichtigen. Außerdem sehe Neuberger Berman Risiken für die Konjunktur in Frankreich und Italien angesichts der Verringerung des Haushaltsdefizits - lange vor der Wachstumsunterstützung durch höhere Staatsausgaben in Deutschland, die erst ab dem nächsten Jahr zu erwarten seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...