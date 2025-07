Telegram führt integrierte TON-Wallet für 87 Millionen US-Nutzer ein

Telegram hat am 22. Juli 2025 seine integrierte TON-Wallet für über 87 Millionen Nutzer in den USA freigeschaltet. Diese Neuerung ermöglicht es amerikanischen Nutzern, Kryptowährungen direkt in der Telegram-App zu senden, zu empfangen und zu verwalten - ohne zusätzliche Downloads oder Erweiterungen.

Die Einführung markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung Mainstream-Adoption von Kryptowährungen und könnte die Konkurrenz für Plattformen wie Coinbase oder Cash App verschärfen.

Was bietet die TON-Wallet

Die TON-Wallet, entwickelt von The Open Platform (TOP) und basierend auf der TON-Blockchain (The Open Network), ist eine selbstverwaltete (self-custodial) Wallet, bei der Nutzer die volle Kontrolle über ihre privaten Schlüssel behalten. Zu den Funktionen gehören:

Peer-to-Peer-Übertragungen : Nutzer können Stablecoins und andere digitale Token so einfach wie eine Nachricht versenden.

: Nutzer können Stablecoins und andere digitale Token so einfach wie eine Nachricht versenden. Token-Swaps und Staking : Die Wallet unterstützt den Tausch von Tokens und das Staking zur Erzielung von Erträgen.

: Die Wallet unterstützt den Tausch von Tokens und das Staking zur Erzielung von Erträgen. Gebührenfreie Käufe : Durch eine Partnerschaft mit MoonPay können Nutzer Kryptowährungen ohne Gebühren über Debitkarten kaufen.

: Durch eine Partnerschaft mit MoonPay können Nutzer Kryptowährungen ohne Gebühren über Debitkarten kaufen. Zugang zu DeFi und Mini-Apps: Die Wallet ist mit Telegram's "Mini Apps" verbunden, die dezentrale Anwendungen wie Spiele, NFT-Marktplätze (z. B. Fragment) und DeFi-Tools unterstützen.

Die Wallet verwendet ein innovatives Split-Key-Backup-System, bei dem ein Schlüssel mit dem Telegram-Konto und ein weiterer mit der E-Mail-Adresse des Nutzers verknüpft ist. Dies eliminiert die Notwendigkeit komplexer Seed-Phrasen und erleichtert den Einstieg für Krypto-Neulinge.

Hintergrund: Telegram und die TON-Blockchain

Die TON-Blockchain wurde ursprünglich von Telegram entwickelt, doch 2020 zwang die Securities and Exchange Commission (SEC) Telegram nach regulatorischen Konflikten, das Projekt aufzugeben und eine Strafe von 18,5 Millionen US-Dollar zu zahlen. Seitdem wurde die Blockchain von unabhängigen Entwicklern und der TON Foundation weitergeführt. Telegram hat jedoch TON-basierte Funktionen wie tokenisierte Benutzernamen, Sticker und Emojis integriert und unterstützt Plattformen wie Fragment, einen Marktplatz für digitale Sammlerstücke.

Die TON-Wallet ist seit 2023 international verfügbar und hat weltweit über 100 Millionen Nutzer aktiviert, was etwa 10 % der über 1 Milliarde aktiven Telegram-Nutzer entspricht. Der Start in den USA wurde aufgrund regulatorischer Unsicherheiten verzögert, doch ein sich wandelndes regulatorisches Umfeld ermöglichte nun die Einführung. Andrew Rogozov, CEO von TOP, betonte gegenüber CNBC, dass die Wallet ein "fundamentaler Bestandteil" der Telegram-Infrastruktur sei, die es Nutzern ermöglicht, nahtlos mit der Web3-Welt zu interagieren.

Auswirkungen auf den Kryptomarkt

Der Start der TON-Wallet in den USA fiel mit einem Anstieg des Toncoin-Preises um 3 % auf 3,41 US-Dollar zusammen, wobei der Token in der vergangenen Woche um 12,2 % und im letzten Monat um 25,6 % zulegte. Die TON-Blockchain verzeichnet täglich etwa 334.000 Transaktionen, was auf ein wachsendes Ökosystem hinweist. Analysten sehen Potenzial für einen weiteren Anstieg des Toncoin-Werts, möglicherweise bis auf 5 US-Dollar oder sogar das Allzeithoch von 7,60 US-Dollar, falls die Dynamik anhält.

Die Integration einer selbstverwalteten Wallet in eine Messaging-Plattform mit 87 Millionen US-Nutzern ist beispiellos und könnte Telegram zu einem "Super-App"-Modell machen, das Chat, Zahlungen und dezentrale Anwendungen vereint. Dies könnte andere Plattformen wie Meta oder X dazu anspornen, ähnliche Krypto-Integrationen zu beschleunigen. Allerdings bleiben Herausforderungen bestehen: Die sich entwickelnde Regulierung in den USA und mögliche technische oder Sicherheitsprobleme könnten das Vertrauen der Nutzer beeinträchtigen.

Finanzierung und Wachstum

The Open Platform, die die Wallet-Technologie entwickelt, sammelte im Juli 2025 in einer Serie-A-Finanzierungsrunde 28,5 Millionen US-Dollar ein, was das Unternehmen mit 1 Milliarde US-Dollar bewertet. Die Runde wurde von Ribbit Capital angeführt, mit Beteiligung von Pantera Capital, und soll die Expansion in den USA und Europa unterstützen, einschließlich der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

