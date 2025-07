Solana führt technisches Upgrade ein und lässt Konkurrenz alt aussehen

Während sich andere Blockchains mit Skalierungsproblemen abplagen, führt Solana nun das nächste Validatoren-Client-Upgrade Agave v2.2 mit einigen technologischen Verbesserungen ein. Was dieses genau beinhaltet und mit welchen Auswirkungen für Solana zu rechnen ist, lesen Sie jetzt im folgenden Beitrag.

Solana führt Validatoren-Client-Update Agave v2.2 ein

Bereits Anfang Mai wurde das Validatoren-Client-Update Agave v2.2 von Helius angekündigt und seitdem über die einzelnen Instanzen ausgerollt. Seit dem 23. Juli ist das Update endlich im Netzwerk aktiv und macht sich somit positiv bemerkbar.

Angestoßen wurde es von den Lastspitzen, welche die Blockchain immer wieder bei Launches und Mintings von neuen Memecoins oder NFTs erlebt hat, da diese zu Transaktionsabbrüchen und -verzögerungen sowie Netzwerkausfällen geführt haben.

Mit Agave v2.2 wurde die Blockkapazität inzwischen um 20 % von 50 Mio. auf 60 Mio. Compute Units erhöht. Darüber hinaus wurden Merkle-Tree-Strukturen mit einem Account Lattice Hash ersetzt, um lediglich die Änderungen anstelle der gesamten Daten des Blocks zu verarbeiten. Auch dadurch wird die Effizienz gesteigert.

Auf diese Weise ist Solana künftig besser dazu in der Lage, auch unter einer höheren Last zuverlässiger und effizienter zu arbeiten. Dies schafft ein Potenzial für mehr Transaktionen pro Sekunde, da somit mehr Daten in jedem Block deponiert werden können, sofern auch die Nachfrage dafür vorhanden ist.

Außerdem werden die Gebühren auf Solana mit Agave v2.2 planbarer. Schließlich zahlen einige Nutzer während einer hohen Netzwerklast teilweise Zusatzgebühren, um bevorzugt bearbeitet zu werden. Somit könnte sich das Validator-Client-Update auch in sinkenden Kosten bemerkbar machen.

Diese Auswirkungen wird Agave v2.2 auf Solana haben

Insgesamt kann Solana mit Agave v2.2 die technologischen Konditionen verbessern und einige der Kernprobleme des Netzwerkes adressieren. Denn noch zu Beginn des Jahres wurden zeitweise mehr als 70 % der Transaktionen abgebrochen. Zwar konnte die Anzahl mittlerweile auf 24,5 % reduziert werden, jedoch verursachen sie noch weiterhin Probleme. Nun verringert sich hingegen das Risiko von Überlastungen und Fehlversuchen zusätzlich.

All dies wirkt sich wiederum förderlich auf den Ruf von Solana aus. Somit werden sich tendenziell weitere Entwickler für das Ökosystem entscheiden, wobei es laut einem Bericht sowieso schon mitunter die meisten Entwicklerteams verzeichnet. Dadurch entstehen neue Anwendungen und eine höhere Nachfrage nach dem Netzwerk.

Zudem könnten sich aufgrund der größeren Zuverlässigkeit und besseren Konditionen auch weitere Institutionen auf der Chain ansiedeln. Bereits jetzt handelt es sich neben Ethereum um das dezentrale Netzwerk mit dem meisten Handelsvolumen im Bereich der tokenisierten TradFi-Assets.

Schließlich ist Solana eine der skalierbarsten, schnellsten und günstigsten Blockchains, welche mit ihrem monolithischen Design, der parallelen Verarbeitung und der Hardwarebeschleunigung auch ohne Layer-2s auskommt sowie daher aktuell noch eine bessere Benutzererfahrung als mit Ethereum ermöglicht. Aber auch Bitcoin-Skalierungslösungen wie Bitcoin Hyper profitieren von dem Update.

Bitcoin Hyper verbindet Solana mit Bitcoin und begeistert Anleger

Während es sich bei Solana um eine der skalierbarsten Chains handelt, zeichnet sich Bitcoin vor allem durch seine hohe Dezentralisierung, Sicherheit und Liquidität aus. Daher stellt eine Fusion dieser beiden auch eines der vielversprechendsten Blockchain-Netzwerke dar, welches sogar endlich das Blockchain-Trilemma lösen kann.

Möglich wird dies über die Solana Virtual Machine, die direkt auf der Bitcoin-Basisschicht aufbaut und Bitcoin von einem statischen Wertspeicher in ein funktionales Web3-Asset verwandelt. Damit muss das Kapital nicht nur nutzlos verwahrt werden, sondern kann das nächste Web3-Wachstum finanzieren und somit zusätzliche Renditen erwirtschaften.

Experten wie Charles Hoskinson erwarten, dass die hohe Bitcoin-Liquidität ihn auch in anderen Kryptosektoren zum Marktführer macht. Genau dies soll Bitcoin Hyper nun ermöglichen, wobei es von den mehr als 1,2 Mio. TPS, einer Latenz von unter 100 ms sowie Gebühren von weniger als 1 Cent profitiert. Darüber hinaus ist es Nutznießer von Agave v2.2.

Allerdings soll Bitcoin Hyper nicht nur von dem eigenen Team entwickelt werden. Ebenso lädt es Dritte dazu ein, welche mit Coins, Technologie und Beratung unterstützt werden. Dies schafft die Möglichkeit, dass sich das Netzwerk noch schneller entwickelt, was wiederum Risiken verringert und durch die breitere Aufstellung weitere Chancen schafft.

Wer diesen Entwicklungen zuvorkommen und über den Presale sparen will, sollte sich jetzt beeilen, da das Verkaufstempo zuletzt stark gestiegen ist. So wurden bisher schon 4,42 Mio. USD eingeworben. Nur noch für die nächsten 28 Stunden können die Coins mit einem Rabatt für 0,012375 USD gekauft werden. Ebenso sind sie für 218 % pro Jahr stakebar.

