© Foto: DALL-E

Der Euro wertet real auf, Chinas Produkte bleiben aber überraschend günstig. Europäische Unternehmen zahlen die Zeche für Pekings aggressive Wechselkurspolitik.Europas Industrie steht wegen hoher Energiepreise oder geopolitischer Risiken unter Druck, zunehmend aber auch wegen eines Partners, der sich durch geldpolitische Feinsteuerung einen systemischen Vorteil verschafft: China. Seit 2020 sind die Erzeugerpreise in Europa, nicht zuletzt infolge der Energiekrise und gestörter Lieferketten, deutlich gestiegen. In China hingegen blieben sie nahezu konstant, wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Die Studie legt nahe, dass Chinas Zentralbank gezielt in den …