© Foto: DALL*E

Bitcoin hat in diesem Jahr neue Rekordstände erreicht, da immer mehr Anleger die Kryptowährung als "digitales Gold" anerkennen.Doch die Investmentbank Piper Sandler warnt, dass Bitcoin weiterhin anfällig für Bewegungen am Aktienmarkt ist und in den kommenden Wochen ins Straucheln geraten könnte, falls Sorgen über Zölle oder Zinsen die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen. "Wir empfehlen, bei den Aktien Gewinne mitzunehmen, die seit der Entlastungsrallye Anfang April am meisten profitiert haben", schreibt Michael Kantrowitz, Chefstratege für Portfoliostrategie bei Piper Sandler, am Dienstag in einer Mitteilung gegenüber Kunden. Bezogen auf Bitcoin …