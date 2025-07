SOL und PENGU steigen, während BTC bei 250.000 USD HYPER antreiben wird

Die wegweisende Bitcoin-Skalierungslösung Bitcoin Hyper, welche die Solana Virtual Machine und die Bitcoin-Basisschicht nutzt, ist auf dem besten Wege, zu einem der größten Assets der Kryptoindustrie zu werden, nachdem der Presale schon mehr als 4,43 Mio. USD eingeworben hat.

Zeitgleich konnte Solana mittlerweile die Marke von 200 USD überschreiten und das vorherige Allzeithoch von 293 USD wieder ins Visier nehmen. Zudem hat Bitcoin nun laut einem Wall-Street-Analysten mit dem auf Stablecoins fokussierten GENIUS Act seinen ChatGPT-Moment erlebt. Denn dadurch nimmt die Akzeptanz deutlich zu.

Bitcoin Hyper kam plötzlich aus dem Nicht uns stellt hingegen eher den DeepSeek-Moment dar. Somit ist es eine seltene Gelegenheit, die sich Anlegern jetzt mit dem Presale bietet. Schließlich können sie die HYPER-Coins so noch vor der offiziellen Markteinführung für die nächsten 26 Stunden für 0,012375 USD kaufen.

https://x.com/BTC_Hyper2/status/1946474354235125849

Bitcoin bei 3 Mio. USD, Solana bei 1.000 USD und Bitcoin Hyper auf dem Mond

Tom Lee, der Mitbegründer von Fundstrat und Vorsitzender des Ethereum-Treasury-Unternehmens Bitmine, das unter anderem von dem Multimilliardär und Unternehmer Peter Thiel unterstützt wird, ist einer der größten Bitcoin-Bullen.

Bis Endes dieses Jahres rechnet er noch mit einem Bitcoin-Kurs in Höhe von 250.000 USD. Zudem deutet sein Bewertungsmodell für das digitale Gold darauf hin, dass er mit 1 Mio. USD und längerfristig mit 3 Mio. USD bewertet werden sollte.

Seine optimistische Ansicht ist darauf zurückzuführen, dass es sich bei diesem um ein Wertaufbewahrungsmittel handelt, welches sich auch zunehmend in eine Ausführungsschicht verwandelt.

Ähnlich sehen es die Anleger von Bitcoin Hyper, welche sich während des Presales an der Skalierungslösung beteiligt haben. Sofern Bitcoin einen Preis in Höhe von 3 Mio. USD erreicht, dürfte Solana wahrscheinlich bei 1.000 USD landen.

Bitcoin übertrifft mit jährlichem Transaktionsvolumen von 20 Bio. USD nun Visa

Das Ziel von Bitcoin Hyper besteht darin, Bitcoin endlich in die effiziente und skalierbare Abwicklungs- und Ausführungsebene zu verwandeln, welche sich viele zu Beginn vorgestellt haben.

Zwar konnte Bitcoin bisher schon ohne die Solana Virtual Machine bedeutende Fortschritte verzeichnen. Allerdings wurden die Geschwindigkeit und die Funktionalität aufgrund der Governance ausgebremst. Somit wurden die Stabilität und die Sicherheit zu Aushängeschildern von BTC.

Abgesehen von den Skalierungslösungen hat Bitcoin laut den Daten von Sygnum schon den internationalen Zahlungsdienstleister Visa übertroffen. So erreicht die Blockchain mittlerweile ein jährliches Transaktionsvolumen im Umfang von 20 Bio. USD, während es bei Visa lediglich 13 Bio. USD sind.

Zurückzuführen ist dies auf die zugenommene Akzeptanz, die Bitcoin inzwischen erhält. Dies hat zu einer höheren Adoption der Institutionen und einer häufigeren Nutzung der Kryptowährung geführt.

Bei der alltäglichen Verwendung von Bitcoin soll Bitcoin Hyper nun das entscheidende Puzzleteil darstellen, um den ursprünglichen Anwendungsfall noch besser erfüllen zu können. Aber wie genau funktioniert die Skalierungslösung?

Bitcoin Hyper verwandelt BTC in digitales Geld und jede Menge mehr

Die dezentralste und sicherste Bitcoin-Blockchain wird bald mit einer zweiten Arbeitsschicht ergänzt, um somit eine deutlich bessere Skalierbarkeit zu erreichen, wofür wiederum die Solana Virtual Machine verwendet wird.

Viele Kryptonutzer sind sich nicht über die technischen Details bewusst. So sind die millisekundenschnelle Verarbeitung und die niedrigen Gebühren der Blockchain auf die Solana Virtual Machine zurückzuführen. Dies sind auch die Konditionen, welche der Chain zu ihrem großen Erfolg bei Sektoren wie den Memecoins verholfen hat.

Aus diesem Grunde hat sich auch das berühmte Projekt Pudgy Penguins dazu entschlossen, mit ihren NFTs von Ethereum zu Solana zu wechseln. Dessen Memecoin konnte allein über die vergangenen 30 Tage um 383,87 % auf 0,04070 USD steigen.

Zwar handelt es sich bei den Memetoken nicht um die wirtschaftlich nachhaltigsten Assets, jedoch tragen sie dennoch zur stärkeren Nutzung einer Blockchain bei. Zudem verdeutlicht dies, dass die Entwickler tendenziell Solana gegenüber Ethereum bevorzugen.

Um Bitcoin Hyper zu nutzen, werden die digitalen Assets wie Bitcoin auf der Basisschicht eingefroren und im Gegenzug gewrappte Coins auf der Skalierungsschicht herausgegeben. Diese können dann beispielsweise für dezentrale Anwendungen zum Erzielen von passiven Einkommen genutzt werden, je nachdem, was die Entwicklerteams alles bereitstellen.

Dabei werden Zero-Knowledge-Proofs und ein Roll-up-System verwendet, was bereits gut erprobt wurde. Auf diese Weise können die Transaktionsdaten der Skalierungslösung gebündelt werden, bevor man sie auf der zugrundeliegenden Bitcoin-Basisschicht absichert.

Dies erlaubt auch Bitcoin, dass er seinem Versprechen gerecht wird: ein digitales Geld und mögliche Alternative für den US-Dollar als nächste Leitwährung.

Bitcoin Hyper ermöglicht DeFi, dApps, KI, DePIN, GameFi und mehr

Mithilfe von Bitcoin Hyper soll BTC noch deutlich mehr erreichen können. Unter anderem wird es Memecoins in dem Ökosystem geben, wie man anhand des Brandings und des Whitepapers erkennen kann.

Zudem kann das Projekt auch für die Tokenisierung ein hervorragendes Ökosystem bereitstellen und sich auf diese Weise den massiven Liquiditätsströmen der traditionellen Finanzwelt öffnen.

Aber auch die hohe in Bitcoin verwahrte Liquidität kann auf diese Weise deutlich sinnvoller genutzt werden, indem man das Geld für sich arbeiten lässt - anstelle der Verluste aufgrund der inflationären Fiatwährungen zuzusehen.

Bemerkenswert ist auch das außerordentlich förderliche Umfeld, in welchem sich die Kryptoindustrie derzeit befindet. Denn die USA wollen sich zum Marktführer etablieren und sorgen daher für kryptofreundliche Gesetze. All dies dürfte die Adoption sogar noch einmal beflügeln.

Unter anderem werden auf diese Weise die an den US-Dollar gebundenen Stablecoins gefördert. Diese können jetzt deutlich leichter in das traditionelle Finanzwesen eingebunden werden, wobei auch Möglichkeiten für den Erwerb von dezentralen Kryptowährungen geschaffen werden. Zudem sorgen diese meist für allgemeine Liquiditätszuflüsse in das Web3.

Kürzlich wurde auch erst eine Partnerschaft zwischen Coinbase und der PNC Bank, der siebtgrößten der USA, bekannt gegeben. Aber auch umgekehrt können die Kryptounternehmen auf diese Weise leichter mit der traditionellen Finanzwelt interagieren und diese aufmischen.

In dieser neuen Finanzära der Dezentralisierung mit der Tokenisierung von traditionellen Vermögenswerten bis hin zu Play-to-Earn-Mechaniken stellt Bitcoin Hyper eine wertvolle Ergänzung für das Bitcoin-Ökosystem dar, um endlich sein volles Potenzial zu entfalten.

https://x.com/BTC_Hyper2/status/1947222795781361893

So können Sie die HYPER-Coins vor der Markteinführung kaufen

Wenn Sie sich nun beeilen, können Sie noch einige der streng limitierten HYPER-Coins über das Vorverkaufsangebot erwerben. Öffnen Sie dafür die Website des Projektes und verbinden Sie danach ein digitales Portemonnaie mit dieser, wie die Best Wallet.

Anschließend können Sie für die Zahlung die Kryptowährungen SOL, ETH, USDT, USDC, BNB oder mit einer Bankkarte auch Fiatwährungen wählen.

Die neu erworbenen Token lassen sich bereits in dem Staking-Smart-Contract einzahlen, um ein passives Einkommen in Höhe von 217 % pro Jahr zu erhalten. Angepasst werden die Zinsen dabei dynamisch an die Anzahl der in dem Pool befindlichen Coins, daher nehmen sie tendenziell ab.

Für eine optimale Erfahrung während des Presales, sollten Sie die auf diesen Bereich spezialisierte Best Wallet verwenden. Denn sie stellt für die Vorverkäufe einige einzigartige Funktionen bereit, so wie sie auch in vielen anderen Bereichen aufgrund ihres großen Innovationspotenzials hervorsticht.

Egal, ob Sie Investor, Nutzer oder Entwickler sind, schließen Sie sich nun der schnell wachsenden Gemeinschaft von Bitcoin Hyper über Telegram und X an, um regelmäßig und schnell von den wichtigsten Entwicklungen des Projektes zu erfahren.

Jetzt Bitcoin Hyper entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.