Die von Donald Trump eingeführten US-Importzölle sind eines der dominierenden Themen am Markt. Seit Amtsantritt des US-Präsident haben sie für hohe Volatilität gesorgt. So auch am Mittwoch: Die USA und Japan schlossen einen Deal, die US-Indizes zogen an. Ein weiterer Katalysator könnte nun aus Europa kommen: Berichten zufolge steht auch die EU kurz vor einem Handelsabkommen.Wie zunächst die Financial Times berichtete, steht die offenbar kurz vor einer Einigung im Zollstreit mit den USA offenbar ...

