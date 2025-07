Laserfiche zum zehnten Mal in Folge alsLeader ausgezeichnet und erreicht Bestwert in der Kategorie Benutzerfreundlichkeit.

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung ist zum zehnten Mal in Folge Leader in der Nucleus Research Technology Value Matrix for Content Services and Collaboration.Unter den bewerteten Anbietern schneidet Laserfiche in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit insgesamt am besten ab. Laden Sie hier eine Kopie des Berichts herunter.

"Als Leader in der diesjährigen Value Matrix erhielt Laserfiche die beste Bewertung in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit für seine KI-Produktivitätswerkzeuge, den neuen Administrations-Hub, die Prozessautomatisierung und die Integrationsfunktionen", so Evelyn McMullen, Research Manager bei Nucleus Research und Autorin des Berichts.

CSC als strategischer Vorteil: KI-gestütztes Informationsmanagement

Die kürzlich veröffentlichten KI-gestützten Funktionen von Laserfiche zielen darauf ab, die Produktivität noch weiter zu steigern und Automatisierung in großem Maßstab zu ermöglichen. Smart Fields, ein sofort einsatzbereites intelligentes Erfassungstool, ermöglicht es Kunden, Daten mithilfe von Anweisungen in natürlicher Sprache automatisch zu extrahieren, unabhängig von Quelle und Format. Smart Chat bietet eine intuitive Chat-Oberfläche, über die Benutzer schnell Einblicke in ihre Repository-Inhalte gewinnen können.

"Da KI immer schneller ausgereift ist, haben Anbieter auf dem CSC-Markt den einzigartigen Vorteil, dass sie sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Daten aus dem gesamten Unternehmen verwalten können", heißt es in der Marktübersicht des Berichts.

Laserfiche AI schafft zusammen mit leistungsstarken Tools für Workflow-Automatisierung, Informationsverwaltung und Dokumentenmanagement neue Möglichkeiten für mehr Effizienz in Unternehmen. Kunden aus allen Branchen nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, Wettbewerbsvorteile zu schaffen und ihr Wachstum voranzutreiben.

"Laserfiche bietet uns die Formulare und Workflow-Prozesse sowie die Datenintegration, die Effizienz in großem Maßstab ermöglichen", so Todd Schnirel, Chief Technology Officer bei Airline Hydraulics. "Die durch Laserfiche ermöglichten Prozessverbesserungen haben uns dabei unterstützt, einen deutlichen Anstieg des Nettoumsatzes bei nur geringfügig höheren Betriebskosten zu erzielen."

"Die Tatsache, dass wir seit zehn Jahren in Folge als Leader eingestuft werden, ist ein Beweis für unsere Produktinnovation", so Thomas Phelps, Senior Vice President of Corporate Strategy und CIO bei Laserfiche. "Unsere Spitzenposition in puncto Benutzerfreundlichkeit spiegelt unseren Grundwert wider, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, sowie unser Engagement für intuitive Lösungen, die den Nutzern mehr Möglichkeiten bieten."

Um mehr über die Position von Laserfiche auf dem Markt für Content Services und Collaboration zu erfahren, laden Sie den Bericht hier herunter.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform, die Organisationen bei der digitalen Transformation ihrer Abläufe und der Verwaltung ihrer Inhalte mit KI-gestützten Lösungen unterstützt. Durch skalierbare Arbeitsabläufe, anpassbare Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Funktionen beschleunigt die Laserfiche®-Dokumentenverwaltungsplattform die Geschäftsabwicklung. Organisationen jeder Größe von Start-ups bis hin zu Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Laserfiche. Laserfiche ermöglicht es Teams, die Produktivität zu steigern, die Zusammenarbeit zu fördern und ein hervorragendes Kundenerlebnis in großem Maßstab zu bieten. Laserfiche hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien.

