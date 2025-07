Diese Partnerschaft verbessert den weltweiten Zugang zu den stark nachgefragten Tumormodellen von XenoSTART erheblich.

Scientist.com, die führende Plattform für die Koordination von F&E-Beschaffungen im Bereich Life Sciences, gab heute eine bedeutende Erweiterung seines Tumor Model Finder (TMF) bekannt, nachdem eine strategische Partnerschaft mit XenoSTART, einem weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Prüfung von patientenabgeleiteten Xenotransplantatmodellen (PDX), geschlossen wurde. Durch die Hinzufügung von Hunderten einzigartiger und stark nachgefragter XenoSTART-Modelle überschreitet der TMF die Marke von 10.000 durchsuchbaren Onkologiemodellen und bietet Krebsforschern damit einen beispiellosen Zugang zu vielfältigen und klinisch relevanten Tools.

"Pharma-Forschungsteams sehen sich häufig mit kritischen Verzögerungen konfrontiert, wenn sie Zugang zu translationalen Forschungspartnern mit genau charakterisierten PDX-Modellen benötigen, die die Komplexität der Erkrankungen von Patienten in der Praxis genau widerspiegeln", so Dr. Michael J. Wick, Chief Scientific Officer bei XenoSTART. "Durch den Beitritt zum Marktplatz von Scientist.com beseitigt XenoSTART diese erhebliche Hürde und bietet sofortigen Zugang zu unseren hochrelevanten, von Patienten stammenden Tumormodellen, die direkt mit unserem globalen klinischen Netzwerk verbunden sind. Diese Integration ermöglicht es Arzneimittelentwicklern, ihre therapeutischen Entscheidungen sicher zu beschleunigen und ihre translationalen Strategien präzise auszurichten was letztlich zu einer schnelleren Verfügbarkeit wirksamer Krebsbehandlungen für Patienten führt."

Der Tumor Model Finder von Scientist.com ist eine zentralisierte, KI-gestützte Plattform, die Tumormodelldaten von mehr als 20 führenden CROs aggregiert und standardisiert. Sie ermöglicht Forschern die Suche, den Vergleich und die Beschaffung von PDX-, CDX-, Organoid- und Zelllinienmodellen für 17 Krebsarten in einem einzigen Workflow. Die Plattform umfasst auch Arzneimittelwirkungsprofile, genomische Veränderungen (z. B. KRAS-, BRAF-Mutationen) und RNA-Seq-basierte Genexpressionsdaten, um eine fundierte Modellauswahl und Studienkonzeption zu unterstützen.

"Der Beitrag von XenoSTART erhöht die Tiefe und Qualität unserer TMF-Angebote erheblich", sagte Dr. Javier Pineda, Director of Preclinical AI bei Scientist.com. "Forscher können nun Modelle mit umfangreicheren Daten und größerer Relevanz für ihre spezifischen Krebsstudien finden."

Diese Zusammenarbeit unterstreicht auch die translationale Bedeutung des globalen Forschungsökosystems von START. Mit Gewebeproben von Patienten aus dem umfangreichen Netzwerk von START für onkologische Studien bieten die Modelle von XenoSTART eine wichtige Kontinuität zwischen der präklinischen Bewertung und der Durchführung klinischer Studien und helfen Pharmaunternehmen, schnellere und sicherere Entscheidungen in der Entwicklung von Krebsmedikamenten zu treffen.

Wenn Sie mehr erfahren oder eine Demo des Tumor Model Finders vereinbaren möchten, senden Sie eine E-Mail an diseasemodels@scientist.com.

Über Scientist.com

Scientist.com ist die führende KI-gestützte Marktplatz- und Beschaffungsplattform für die Life-Science-Branche. Das 2007 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien, vereinfacht alle Phasen der Arzneimittelforschung und -entwicklung, indem es die Suche nach Lieferanten, Ausschreibungen, Vertragsabschlüsse, Compliance und Analysen in einem einzigen, sicheren Arbeitsbereich zusammenführt. Mehr als 20 der 30 weltweit führenden Pharmaunternehmen, über 100 Biotech-Organisationen und die US-amerikanischen National Institutes of Health vertrauen auf Scientist.com, um Zugang zu einem geprüften Netzwerk von über 6.000 spezialisierten Anbietern zu erhalten, Zykluszeiten zu verkürzen und Kosten zu senken und dabei die höchsten ethischen und regulatorischen Standards zu erfüllen. Besuchen Sie Scientist.com, um zu erfahren, wie wir die Wissenschaft beschleunigen

Über XenoSTART

XenoSTART wurde 2007 gegründet und ist eine translationale Forschungsorganisation, die sich der Förderung der Entwicklung von Krebsmedikamenten durch klinisch relevante präklinische Krebsmodelle widmet. Die XenoSTART Patient-Derived Xenograft (XPDX)-Plattform umfasst mehr als 2.800 Modelle für eine Vielzahl von Tumorarten und Krankheitsstadien, die von Patienten stammen, die in den nationalen und internationalen Krebszentren von START behandelt wurden. Die Modelle werden mittels histologischer Analyse, DNA-/RNA-Sequenzierung und In-vivo-Arzneimittelsensitivitätstests eingehend charakterisiert und klinisch mit der Behandlungshistorie und den klinischen Ergebnissen des Spenderpatienten kommentiert. Durch die Verbindung der realen Tumorbiologie mit strenger präklinischer Wissenschaft ermöglicht XenoSTART seinen Partnern aus der Pharmabranche, intelligentere und schnellere Entscheidungen vom Labor bis zum Patienten zu treffen. Erfahren Sie mehr über XenoSTART unter https://startresearch.com/preclinical/.

