Während der ikonischen AirVenture Luftfahrtausstellung der Experimental Aircraft Association (EAA) in Oshkosh im US-Bundesstaat Wisconsin gaben führende Organisationen der Allgemeinen Luftfahrt einschließlich EAA und die General Aviation Manufacturers Association (GAMA) ihre kollektive Unterstützung und Befürwortung des 2026 Special Olympics Airlift Events bekannt.

Die Special Olympics Airlift (Luftbrücke), die von der Textron Aviation Inc., einem Textron Inc. (NYSE: TXT) Unternehmen, organisiert wird, mobilisiert Hunderte ehrenamtliche Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Piloten und die Flugzeuge, um die weltweit größte Luftbrücke in Friedenszeiten zu schaffen und ein einmaliges Erlebnis für die Athletinnen und Athleten der Special Olympics zu bieten. Dieses monumentale Ereignis wird Hunderte Athleten und Trainer aus dem ganzen Land zu den Sportwettkämpfen der 2026 Special Olympics in den USA in Minneapolis und St. Paul transportieren.

"Die Unterstützung der EAA, GAMA und unserer Kunden in der gesamten Gemeinschaft der Allgemeinen Luftfahrt ist ein kraftvolles Zeugnis für den Geist der Luftfahrtbranche und ihre Fähigkeit, Leben zu verändern", so Ron Draper, President und CEO, Textron Aviation. "Gemeinsam schaffen wir unvergessliche Erlebnisse für diese Athletinnen und Athleten und zeigen das wahre Herz unserer Branche."

Die Branche appelliert an die Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Flugzeugbesitzer und -Betreiber, am Freitag, dem 19. Juni 2026, und Samstag, dem 27. Juni 2026 zusammenzukommen, um Champions aus allen Teilen des Landes die An- und Abreise zur Gastgeberstadt unabhängig von finanziellen oder logistischen Herausforderungen zu ermöglichen. Die Eigentümer und Betreiber von Cessna Citation-, Beechcraft King Air- and Hawker-Flugzeugen können teilnehmen, indem sie ihr Flugzeug, ihre Besatzung, ihren Treibstoff und ihre Zeit freiwillig zur Verfügung stellen..

"Der Special Olympics Airlift ist eine der inspirierendsten Demonstrationen, was die Luftfahrtbranche leisten kann, um Leben zu verbessern und Gemeinschaften zu vereinen", so Jack J. Pelton, Chairman und CEO, Experimental Aircraft Association. "Die EAA ist stolz, diese außergewöhnliche Mission zu unterstützen und wir schätzen das Engagement der Piloten und Freiwilligen sehr, die dies ermöglichen. Dies ist ein leuchtendes Beispiel für das Herz der Luftfahrt."

Seit Beginn des Special Olympics Airlift im Jahr 1987 haben die Cessna-, Beechcraft- und Hawker-Besitzer mehr als 10.000 Athleten und Trainer zu mehreren Special Olympics World and USA Games transportiert. Während der Veranstaltung im Jahr 2026 werden teilnehmende Flugzeuge, die als Dove (De Havilland DH.104 Dove) bekannt sind, voraussichtlich alle drei Minuten über einen Zeitraum von 10 Stunden auf dem St. Paul Downtown Airport Holman Field (KSTP) landen oder von dort abheben.

"Der Special Olympics Airlift liefert ein hervorragendes Beispiel, wie die Gemeinschaft der Allgemeinen Luftfahrt zusammenhält, um besondere Missionen zu unterstützen und etwas zurückzugeben. Diese edle Anstrengung stellt den Athleten und Trainern der Special Olympics den notwendigen Transport zur Verfügung, um bleibende Erinnerungen an die Spiele zu schaffen und inspirierende Leistungen der Teilnehmer zu ermöglichen", so James Viola, President und CEO, GAMA.

Jeder benötigt ab und zu eine Aufmunterung. Werden Sie zu einem Befürworter dieses nationalen Großereignisses der Luftfahrtbranche, indem Sie airlift.txtav.com besuchen.

Über Textron Aviation

Wir inspirieren die Entwicklung des Fliegens. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., sein kollektives Talent über die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um das beste Flugerlebnis für unsere Kunden zu entwerfen und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Sondereinsätzen, Militärflugzeugen und Verteidigungsprodukten reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit produziert hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetzwerk, um erschwingliche und flexible Flüge zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.textron.com.

