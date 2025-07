1GLOBAL, ein Technologie-geführter globaler Mobilfunkdienstleister, hat seinen Hauptsitz in Amsterdam gegründet und gleichzeitig seine Führungsstruktur erheblich gestärkt. Diese strategischen Schritte positionieren das Unternehmen für ein beschleunigtes Wachstum im Bereich der globalen mobilen virtuellen Netzwerkbetreiber (MVNO) und der globalen mobilen virtuellen Netzwerk-Enabler (MVNE).

The new 1GLOBAL HQ is located at the striking new Valley complex in Zuidas, Amsterdam.

Die Gründung der 1GLOBAL Holdings B.V. als neue Holdinggesellschaft der Gruppe mit Wirkung zum 27. Juni 2025 stellt einen entscheidenden Schritt zur Straffung der Unternehmensstruktur sowie einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie dar. Der Amsterdamer Hauptsitz positioniert 1GLOBAL im Zentrum der Telekommunikationsregulierungsumgebung der Europäischen Union und profitiert gleichzeitig vom unternehmensfreundlichen Klima sowie dem umfangreichen Talentpool der Niederlande.

1GLOBAL hat seinen Vorstand mit Wirkung zum 27. Juni 2025 erweitert. Bisher bestand dieser aus Dr. Hannes Ametsreiter als nicht geschäftsführender Direktor sowie aus den Gründern Hakan Koç und Pyrros Koussios, die das Unternehmen weiterhin in ihren Führungspositionen innerhalb der Gruppe leiten werden.

Dr. Hannes Ametsreiter wurde jetzt zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zusätzlich sind Marc van Campen, Andrin Bachmann und Roy van Leeuwen als nicht geschäftsführende Direktoren in den Vorstand berufen worden. Andrin Bachmann wird ebenfalls den Vorsitz des Prüfungsausschusses übernehmen, mit Dr. Hannes Ametsreiter und Pyrros Koussios als weitere Mitglieder.

Die verbesserte Führungsstruktur spiegelt die Entwicklung von 1GLOBAL von einem Start-up zu einem bedeutenden globalen Technologieunternehmen wider, welches Telekommunikationsinnovationen wie die eSIM-Technologie nutzt, um schnell zu skalieren. Die erweiterte Zusammensetzung des Vorstands geleitet vom Telekommunikationsveteranen Dr. Hannes Ametsreiter als Vorsitzender unterstreicht den Einsatz von 1GLOBAL, Branchenexpertise zu nutzen und gleichzeitig seinen technologieorientierten Ansatz beizubehalten.

Dr. Hannes Ametsreiter , ein österreichischer Staatsbürger ist seit August 2023 als nicht geschäftsführender Direktor bei 1GLOBAL tätig und verfügt über 27 Jahre Erfahrung in der Technologie- und Telekommunikationsbranche. Er ist Vorstandsmitglied des nordischen und baltischen Telekommunikationsunternehmens Telia. Zuvor war Dr. Ametsreiter von 2015 bis 2022 Geschäftsführer von Vodafone Deutschland und über sechs Jahre lang Mitglied des Global Executive Committee von Vodafone. Er war außerdem von 2009 bis 2015 als Gruppengeschäftsführer der Telekom Austria Group tätig. Er besitzt einen Doktortitel in Kommunikationswissenschaften der Universität Salzburg, Österreich.

Marc van Campen , ein niederländischer Staatsbürger, ist Rechtsanwalt und Steuerberater. Er ist seit 2012 Partner bei der niederländischen Anwaltskanzlei Van Campen Liem und berät Mandanten aus den Bereichen VC, PE sowie Technologie. Zuvor war er über 14 Jahre lang Partner bei der internationalen Anwaltskanzlei Baker McKenzie. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Rechtswissenschaften der Universität Amsterdam.

Andrin Bachmann , ein Schweizer und britischer Staatsbürger, ist seit 2009 Partner bei der Venture-Capital- und Growth-Equity-Gesellschaft Piton Capital. Er bringt umfangreiche Verwaltungsraterfahrungen sowohl in privaten als auch börsennotierten Unternehmen im Technologie- und Telekommunikationssektor mit. Am Anfang seiner Karriere war er Mitbegründer von Glocalnet AB, einem führenden Anbieter von Telekommunikationsdiensten für Privathaushalte in Schweden. Er besitzt einen Master-Abschluss in Informatik der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH Zürich).

Roy van Leeuwen, ein niederländischer Staatsbürger, verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie und E-Commerce. Zuvor war er über neun Jahre lang Vice President Group und Managing Director Benelux bei der AUTO1 Group und von 2016 bis 2022 geschäftsführender Direktor des Verwaltungsrats der AUTO1 European Cars B.V. Er besitzt einen MBA der INSEAD Business School sowie einen Master-Abschluss in Systemtechnik, Politikanalyse und Management der Technischen Universität Delft.

Hakan Koç, Gründer und Vorstandsmitglied von 1GLOBAL, kommentierte: "Wir sind begeistert, Amsterdam als unseren offiziellen Hauptsitz zu etablieren und unsere neuen Vorstandsmitglieder bei 1GLOBAL willkommen zu heißen. Amsterdam ist einer unserer wichtigsten europäischen Standorte, daher sind wir erfreut, die Stadt nun auch als unseren rechtlichen Sitz bezeichnen zu können. Das Fachwissen sowie die Erfahrung, die unsere neuen Vorstandsmitglieder aus den Bereichen Telekommunikation und Technologie mitbringen, werden von unschätzbarem Wert sein, da wir das internationale Wachstum von 1GLOBAL weiter vorantreiben und unsere Kundschaft weltweit dabei unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen."

Hannes Ametsreiter, Vorsitzender von 1GLOBAL, kommentierte: "Ich freue mich sehr, die Rolle des Vorsitzenden bei 1GLOBAL zu übernehmen. Da das Unternehmen seine Mission, den globalen Telekommunikationssektor zu transformieren, weiterverfolgt, bin ich entschlossen, das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen, und freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und dem talentierten Team von 1GLOBAL. Da ich fast mein gesamtes Berufsleben der Gestaltung der Zukunft dieser Branche gewidmet habe, glaube ich fest daran, dass 1GLOBAL eine transformative Rolle in unserem Sektor spielt, die etablierten Unternehmen, der Technologiebranche sowie anderen Branchen zugute kommt, und vor allem: Klienten. Sein weltweit führender, proprietärer Technologie-Stack wird die Zukunft der mobilen Kommunikation auf Hochtouren bringen. 1GLOBAL ist ein Wachstumsförderer in einem Telekommunikationsmarkt, der für neue und etablierte Akteure voller Möglichkeiten steckt."

Über 1GLOBAL: Führende digitale Transformation in der Telekommunikation

1GLOBAL ist ein technologieorientierter globaler Mobilfunkanbieter, der sich dafür einsetzt, Unternehmen weltweit dabei zu unterstützen, das volle Wachstumspotenzial der mobilen Konnektivität auszuschöpfen. Mit einer erstklassigen Telekommunikationsplattform, einer umfassenden Palette weltweit gültiger behördlicher Lizenzen sowie privilegiertem Zugang zum Telekommunikationsgroßhandelsmarkt ist 1GLOBAL einzigartig positioniert, um nahtlose Compliance- und Konnektivitätslösungen anzubieten. 1GLOBAL bedient weltweit führende Banken, Gesellschaften und digital ausgerichtete Unternehmen darunter Neobanken, Reiseunternehmen sowie Zahlungsdienstleister und verbindet weltweit über 60 Millionen Geräte.

Mit einem Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 sowie einem erwarteten Umsatz von fast 200 Millionen US-Dollar im Jahr 2025 ist 1GLOBAL ein profitables Unternehmen, welches bedeutende Cashflows generiert, um seine laufenden Investitionen in Infrastruktur, Transformation und Wachstum zu finanzieren. 2024 verzeichnete 1GLOBAL wichtige Kundengewinne und vollzog den Wandel von einem Telekommunikationsanbieter in mehreren Märkten zu einem globalen, technologiegetriebenen Vorreiter im Bereich mobile Konnektivität.

1GLOBAL wurde im Jahr 2022 von den erfahrenen Technologiegründern und Unternehmern Hakan Koç sowie Pyrros Koussios gegründet und ist ein europäischer Technologieführer, der die digitale Transformation auf dem globalen Telekommunikationsmarkt vorantreibt. Das Unternehmen ist als vollständig regulierter virtueller Mobilfunknetzbetreiber ("MVNO") in zehn Ländern sowie als regulierter Telekommunikationsanbieter in weiteren 31 Ländern tätig. Mit seinem Hauptsitz in den Niederlanden verfügt 1GLOBAL über erstklassige Forschungs- und Entwicklungszentren in Lissabon, Berlin und São Paulo. Das Unternehmen beschäftigt fast 450 Fachleute in 13 Ländern.

Besuchen Sie 1GLOBAL für weitere Informationen.

