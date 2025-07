Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Bybit (https://www.bybit.com/en/press), die nach Handelsvolumen zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gibt heute eine strategische Partnerschaft mit Cactus Custody, Asiens führender regulierungskonformer und lizenzierter Verwahrstelle für digitale Vermögenswerte, unter dem Namen Matrixport Group bekannt. Gemeinsam bringen sie über Cactus Oasis (https://www.mycactus.com/oasis-off-exchange-settlement) eine außerbörsliche Abwicklungslösung auf den Markt, welche die Sicherheit von Vermögenswerten, die Kapitaleffizienz und die operative Kontrolle für institutionelle Kunden verbessern soll. Die Integration geht am 28. Juli 2025 live.Diese Partnerschaft ermöglicht es institutionellen und professionellen Kunden, direkt auf Bybit zu handeln, ohne vorher ein Börsenkonto einzurichten. Kunden hinterlegen ihre Sicherheiten bei Cactus Custody, wo die Vermögenswerte in einer vollständig getrennten, regulierten Verwahrung gehalten und erst zum Zeitpunkt der Handelsabwicklung an Bybit übertragen werden, wodurch das Gegenparteirisiko verringert wird und gleichzeitig der Zugang zur Marktliquidität erhalten bleibt.Shunyet Jan, Head of Institutional and Derivatives bei Bybit, kommentierte: "Bybit ist bestrebt, Institutionen eine sichere und effiziente Handelsumgebung zu bieten. Die Integration von Cactus Oasis gibt unseren Kunden mehr Flexibilität bei der Verwaltung der Liquidität, ohne den Schutz ihres Vermögens zu gefährden."Erhöhte Sicherheit und Effizienz der VermögenswerteMit Cactus Oasis können institutionelle Kunden auf Bybit handeln und gleichzeitig ihre Sicherheiten sicher in unabhängiger Verwahrung halten. Die Vermögenswerte bleiben bei Cactus Custody bis zur Abwicklung des Handels geschützt, wodurch die Kapitaleffizienz verbessert und die strengen internen Governance-Anforderungen erfüllt werden.Cactus Custody bietet Sicherheit auf Bankniveau durch ein abgestuftes Hot- und Cold-Wallet-System, das die Verschlüsselung durch Hardware-Sicherheitsmodule (HSM) mit einer Cold Storage auf institutionellem Niveau kombiniert. Sie verfügt über die SOC 1 Typ 1- und SOC 2 Typ 2-Zertifizierungen von Deloitte, ist von der Hong Kong Monetary Authority als Hong Kong Trust Company and Trust or Company Service Provider (TCSP) zugelassen und erfüllt die Compliance-Standards führender Finanzinstitute.Cactus Oasis: auf institutionelle Bedürfnisse zugeschnittenCactus Oasis bietet eine plattformübergreifende Verwahrung über Buffer-Konten, eine Funktion von Cactus Oasis, welche die Verwaltung von Vermögenswerten über mehrere Börsen hinweg vereinfacht. Es bietet flexible Risikokontrollen, einschließlich Dual- und Vorautorisierungsmodi, anpassbare Genehmigungs- und Abwicklungsworkflows sowie die Einhaltung von KYC-, KYB- und KYT-Anforderungen. Rollenbasierter Zugriff und mehrstufige Berechtigungen sorgen für solide Governance und betriebliche Effizienz.Wendy Jiang, General Manager von Cactus Custody, sagte: "Die Integration mit Bybit erfüllt die institutionellen Anforderungen an eine sichere Verwahrung, Risikominderung und effiziente Post-Trade-Abwicklung. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Infrastruktur für den Handel mit digitalen Vermögenswerten voranzubringen und die Akzeptanz bei Institutionen zu fördern.Globale Förderung der institutionellen AkzeptanzBybit und Cactus Custody haben die gemeinsame Vision, die institutionelle Akzeptanz mit einer konformen, transparenten und skalierbaren Infrastruktur zu unterstützen. Diese Partnerschaft ist besonders für Institute im asiatisch-pazifischen Raum von Bedeutung, wo Klarheit der Vorschriften, Risikokontrolle und Kapitalflexibilität für ein langfristiges Engagement von entscheidender Bedeutung sind.Bybit / TheCryptoArk / IMakeItInformationen zu BybitBybit ist die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt, gemessen am Handelsvolumen, und bedient eine globale Gemeinschaft von über 70 Millionen Nutzern. Das 2018 gegründete Unternehmen Bybit definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem es ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen und On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis und seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com (http://bybit.com/).Für weitere Informationen zu Bybit besuchen Sie bitte Bybit Presse (https://www.bybit.com/en/press)Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.comFür Updates folgen Sie bitte: Communitys und soziale Medien von Bybit (https://www.bybit.com/en-us/promo/global/communities/)Discord (https://discord.gg/bybit) | Facebook (https://www.facebook.com/Bybit/) | Instagram (https://www.instagram.com/bybit_official/?hl=en) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bybitexchange/) | Reddit (https://www.reddit.com/r/Bybit/) | Telegram (https://t.me/s/Bybit_Announcements) | TikTok (https://www.tiktok.com/@bybit_official?lang=en) | X (https://twitter.com/Bybit_Official) | Youtube (https://www.youtube.com/c/bybit)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-und-cactus-custody-kundigen-strategische-partnerschaft-mit-cactus-oasis-integration-an-302512625.htmlOriginal-Content von: Bybit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097325/100933622