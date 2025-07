DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 24. Juli

=== *** 06:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/Nestle SA, Ergebnis 1H *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1H *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1H (08:00 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1H *** 07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 2Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1H 07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Ergebnis 1H (14:00 Earnings-Call) *** 08:00 DE/MTU Aero Engines AG, Ergebnis 2Q (09:30 PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics SE, Ergebnis 1H 08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1H 08:00 GB/Relx plc, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juli PROGNOSE: -20,0 zuvor: -20,3 *** 08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli PROGNOSE: 96 zuvor: 96 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,6 zuvor: 49,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,2 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 48,0 zuvor: 48,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,7 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,7 zuvor: 50,4 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,5 zuvor: 49,0 10:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,5 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 49,7 zuvor: 49,5 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 zuvor: 50,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,0 zuvor: 52,8 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 48,0 zuvor: 47,7 *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: k.A. zuvor: 46,00% *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,00% zuvor: 2,00% *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juni *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 227.000 zuvor: 221.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 53,2 zuvor: 52,9 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) Juli PROGNOSE: 52,7 zuvor: 52,9 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juni PROGNOSE: +3,5% gg Vm zuvor: -13,7% gg Vm 17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1H 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H *** 19:00 DE/Deutsche Börse AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz) *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 2Q - CN/EU-China-Gipfel ===

July 24, 2025 00:00 ET (04:00 GMT)

