© Foto: picture alliance / NurPhoto | Alexander Pohl

"Big Blue" hat am Mittwochabend das wachstumsstärkste Quartal seit vielen Jahren vorgelegt. Anlegerinnen und Anlegern ist trotzdem nicht zum Jubeln zu Mute. IBM vor Nvidia, entsprechend hoch waren die Erwartungen Angetrieben von der Aussicht auf ein stärkeres Wachstum mithilfe von KI- und Quantencomputer-Technologie legte die IBM-Aktie in den vergangenen zwei Jahren ein bemerkenswertes Comeback hin. Allein in den zurückliegenden 12 Monaten kletterten die Anteile um 53,2 Prozent und ließen damit sogar Nvidia hinter sich. Doch nach dem Mittwochabend müssen sich Anlegerinnen und Anleger auf einen Rückschlag einstellen. Die Aktie handelt nach der Präsentation des Geschäftsberichts zum …