EQS-News: LPKF Laser & Electronics SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

LPKF steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2025 trotz globaler Unsicherheiten



24.07.2025 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Corporate News LPKF steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2025 trotz globaler Unsicherheiten Umsatz steigt im ersten Halbjahr um 7,2 %, im zweiten Quartal um 13,4 %

Kostenoptimierung führt zu spürbarer Ergebnisverbesserung

Auftragslage leidet unter Investitionszurückhaltung der Kunden aufgrund des volatilen wirtschaftlichen Umfelds Garbsen, 24. Juli 2025 - Der LPKF-Konzern hat im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz um 7,2 % auf 59,2 Mio. EUR gesteigert und ein nahezu ausgeglichenes bereinigtes EBIT* (Ergebnis vor Steuern und Zinsen) von -0,7 Mio. EUR erzielt. Besonders im zweiten Quartal konnte das Unternehmen weiter zulegen und mit einem Umsatz von 33,8 Mio. EUR (+13,4 % gegenüber Q2 2024) und einem bereinigten EBIT von 2,8 Mio. EUR die Prognose am oberen Ende der Spanne erreichen. Aus Sicht des Vorstandsvorsitzenden Klaus Fiedler konnte sich LPKF vor dem Hintergrund der außergewöhnlich herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr gut behaupten. Die US-Zollpolitik sorgt weltweit für Verunsicherung an den Märkten und bremst die Investitionsbereitschaft. Auch beim Hightech-Maschinenbauer LPKF zeigt sich die Zurückhaltung: In zahlreichen Anwendungsfeldern verzögern Kunden aufgrund mangelnder Planungssicherheit die Auftragserteilung. "Trotz einer guten Marktpositionierung und Projektpipeline liegt der Auftragseingang klar unter unseren Erwartungen", sagt Fiedler. "Dies wird LPKF belasten, bis unsere Kunden wieder über eine stabile Planungsgrundlage für die globalen Wertschöpfungsketten verfügen." Im zweiten Quartal haben gezielte Kosteneinsparmaßnahmen den positiven Ergebnistrend weiter gestärkt. Unter der Leitung des neuen Finanzvorstands, Peter Mümmler, wird das Effizienzprogramm konsequent umgesetzt und weiterentwickelt. Die Steigerungen im Working Capital resultieren vor allem aus gestiegenen Forderungsbeständen zum Stichtag infolge des starken Juni-Umsatzes und dem Ausbleiben größerer Anzahlungen für Neuaufträge im Segment Solar. Der Fokus liegt daher aktuell auf einer aktiven Steuerung der Zahlungsströme und kurzfristigen Maßnahmen zur Stärkung des Cashflows. Der Auftragseingang lag mit 43,0 Mio. EUR unter dem Vorjahr (H1 2024: 61,1 Mio. EUR), der Auftragsbestand sank auf 34,8 Mio. EUR (H1 2024: 65,5 Mio. EUR). Während die Segmente Development und Welding signifikant zulegten, verzeichneten Electronics und insbesondere Solar Rückgänge. Die Auftragslage spiegelt die Investitionszurückhaltung einiger Kundengruppen wider und ist aus Sicht des Vorstands insgesamt nicht zufriedenstellend. Segmententwicklung Die Geschäftsentwicklung in den einzelnen Segmenten verlief unterschiedlich. Das Segment Electronics profitierte im Bereich der LIDE-Technologie vom anhaltenden Trend zur Verwendung von Glassubstraten im Halbleitermarkt. Trotz des aktuell herausfordernden Marktumfelds arbeiten viele Hersteller bereits mit Pilotanlagen von LPKF und bauen diese Aktivitäten aus. LPKF arbeitet eng mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammen und erweitert kontinuierlich seine Prozess-Qualifikationen. Damit ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine Rolle als Partner für die Volumenfertigung weiter auszubauen und langfristige Wachstumschancen zu realisieren. Das Kerngeschäft des Segments Electronics mit Anlagen zur Serienfertigung von elektronischen Modulen hingegen litt unter Investitionszurückhaltung der Kunden, insbesondere aus Asien. Das Segment Development zeigte ein solides Wachstum, welches insbesondere durch die USA getrieben war. Die Zurückhaltung in Asien dämpfte jedoch das Gesamtbild. ARRALYZE blieb bei den Verkäufen hinter den Erwartungen zurück, konnte aber Leuchtturmprojekte für eine verbesserte Sichtbarkeit im Markt gewinnen. Welding verzeichnete ein sehr erfolgreiches Halbjahr, getragen von der Unterhaltungselektronik und der Medizintechnik. Für das laufende Jahr erwartet LPKF hier eine sehr positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis. Das Solargeschäft entwickelte sich im ersten Halbjahr plangemäß, jedoch mit rückläufigem Auftragseingang. Chinesische Solarunternehmen entscheiden sich in einem schwachen Investitionsumfeld aktuell bewusst für kostengünstigere Anlagen aus lokaler Produktion mit geringeren Leistungsanforderungen. Der Fokus des Vorstands liegt auf Kostenkontrolle und Portfolioanpassung für den chinesischen Markt. Strategische Ausrichtung LPKF hat mit seinen innovativen Technologien in vielen Märkten führende Positionen erreicht. Dennoch blieb ein konsistentes Umsatzwachstum über alle Geschäftsbereiche bislang aus, und die EBIT-Margen entsprechen nicht dem eigenen Anspruch als Technologieführer. Der strategische Fokus liegt daher auf der Skalierbarkeit des Geschäfts und dem Eintritt in größere Wachstumsmärkte wie Display, Halbleiter und Biotechnologie. Parallel wird das Kerngeschäft auf modularisierte Produktarchitekturen ausgerichtet, um Ressourcen effizienter zu nutzen und mittelfristig zweistellige EBIT-Margen zu erzielen. "Unsere Innovationskraft ist die Basis unseres Erfolgs - jetzt geht es darum, sie gezielt in skalierbare Geschäftsmodelle zu überführen und neue Märkte zu erschließen", sagt Fiedler. Die zugrunde liegenden Megatrends - etwa Miniaturisierung und steigende Nachfrage nach leistungsfähigen Prozessormodulen - bleiben intakt und bilden die Basis für eine langfristig profitable Positionierung von LPKF. Ausblick Die Risiken für den Ausblick und die Prognose der LPKF Laser & Electronics SE haben sich in den letzten Monaten weiter erhöht. Weltwirtschaftliche Unsicherheiten, insbesondere aufgrund möglicher Auswirkungen der US-Zollpolitik, könnten die Investitionsbereitschaft der Kunden weiter beeinträchtigen und Auftragseingänge für Produkte aus allen Segmenten des Konzerns verzögern. Trotz dieser Herausforderungen und Unsicherheiten bestätigt das Unternehmen die Prognose für 2025 mit einem Konzernumsatz von 125 bis 140 Mio. EUR und einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 6 % und 9 %. Auch das laufende dritte Quartal wird aufgrund der herrschenden Unsicherheit in Bezug auf Handelseinschränkungen durch Investitionszurückhaltung beeinträchtigt sein. Das könnte sich negativ auf den Auftragseingang in diesem Zeitraum auswirken. Vor diesem Hintergrund erwartet das Unternehmen für das dritte Quartal 2025 einen Umsatz zwischen 22 und 28 Mio. EUR (Q3 2024: 27,3 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBIT im Bereich von -3,5 bis 0,5 Mio. EUR (Q3 2024: - 0,6 Mio. EUR). Mittelfristig will LPKF eine attraktive einstellige Wachstumsrate für das Kerngeschäft erzielen. Die neuen Geschäftsinitiativen im Halbleiter-, Display- und Biotechnologiemarkt sollen neben dem Kerngeschäft mittelfristig insgesamt einen niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Umsatz beisteuern. Auf Basis des Umsatzwachstums und der daraus resultierenden Skaleneffekte strebt der Vorstand für den LPKF-Konzern in den kommenden Jahren eine attraktive zweistellige EBIT-Marge an. *Das bereinigte EBIT ist das EBIT bereinigt um Restrukturierungs- und Abfindungskosten und Veränderungen des Long Term Incentives (LTI) aus Schwankungen des Performance Faktors oder des Aktienkurses. Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet LPKF hierbei mit Kosten in Höhe von 0,5 - 1,5 % des Umsatzes. Über LPKF Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt über 700 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).





Kontakt:

Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations



24.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com