The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.07.2025ISIN NameDE000BLB82G3 BAY.LDSBK. TILG-ANL 20/25DE000HLB40A1 LB.HESS.THR. IHS 20/25US458140AS90 INTEL CORP. 15/25XS1602130947 LEVI STRAUSS 17/27XS2712523310 PAPREC HLDG 23/27 REGSDE000HLB75S9 LB.HESS.THR.CARRARA07T/22US22411WAP14 CPPIB CAP. 20/25 MTN REGSXS2207320701 SAN MIGUEL 20/UND. MTNXS2210789934 BCO VOTORANT20/25 MTNREGSUS459058EP48 WORLD BK 15/25US55608RAQ39 MACQUARIE BK 15/25 MTNDE000DB7XKG6 DT.BANK MTN 15/25DE000HLB3DW7 LB.HESS.-THR.IS.07C/2016DE000NLB4QW9 NORDLB 23/25