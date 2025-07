The following instruments on XETRA do have their first trading 24.07.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.07.2025Aktien1 CH1134540470 On Holding AG2 SGXE57566940 PetroChina Co. Ltd. SDRAnleihen/ETF1 US24422EYF05 John Deere Capital Corp.2 US713448GK81 PepsiCo Inc.3 US55903VBU61 WarnerMedia Holdings Inc.4 US55903VBQ59 WarnerMedia Holdings Inc.5 DE000DW6AJ71 DZ BANK AG6 US713448GJ19 PepsiCo Inc.7 XS3134529562 Allwyn Entertainment Financing [UK] PLC8 US00138EBG89 Corebridge Global Funding9 XS2992394895 Fedex Corp.10 XS2992396593 Fedex Corp.11 US549498AA11 Lucid Group Inc.12 AU3CB0324226 National Australia Bank Ltd.13 DE000CZ45Z62 Commerzbank AG14 DE000HEL0JW7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 IE000Q9IHH10 iShares € AAA CLO Active UCITS ETF