Ein Rohstoffsektor im Ausnahmezustand: Seit dem Hoch 2022 sind die Lithiumpreise um rund 90 Prozent eingebrochen - und mit ihnen die Kurse vieler Produzenten und Explorer. Aus Angst vor Knappheit wurde Überangebot. Steueränderungen in den USA setzten dem E-Auto-Markt zusätzlich zu, während zu optimistische Absatzprognosen platzten. Doch zuletzt tat sich etwas am Markt: Im Juni legte der Lithiumpreis zweistellig zu, eine Minenschließung in China sorgte für Entlastung - die Hoffnung auf eine Bodenbildung ...

