Heidelberg wird voraussichtlich am 31. Juli die Ergebnisse für das erste Quartal 2025/26 veröffentlichen, die voraussichtlich solide operative Fortschritte zeigen werden. Während der Auftragseingang sich voraussichtlich auf rund 555 Mio. EUR normalisieren dürfte (-21?% im Jahresvergleich) - nach dem positiven Effekt der drupa im Vorjahr - sollen die Umsätze um 14?% gegenüber dem Vorjahr auf 460 Mio. EUR steigen, getrieben durch eine verbesserte Umsetzung des Auftragsbestands. Das bereinigte EBITDA wird auf 18 Mio. EUR geschätzt (Q1 24/25: -9 Mio. EUR) und spiegelt eine höhere Auslastung sowie erste Kosteneinsparungen wider, was es letztlich ermöglichen dürfte, beim EBIT nahe an den Breakeven zu kommen. Insgesamt dürfte Heidelberg eine spürbare Erholung beim Free Cashflow verzeichnen (-60 Mio. EUR vs. -101 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum), was unsere Erwartungen für einen FCF von 40-45 Mio. EUR im Geschäftsjahr 25/26 stützt. Wir gehen daher davon aus, dass das Management seine Prognose für das Geschäftsjahr 25/26 bestätigen wird, womit das erste Quartal einen wichtigen Grundstein für die Rückkehr zur operativen Stabilität bildet. Wir bekräftigen daher unsere KAUF-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,60 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/heidelberger-druckmaschinen-ag





© 2025 AlsterResearch