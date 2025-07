Nach der volatilen Sitzung am Vortag tendierte die Aktie von AMD zur Wochenmitte mit einem Tagesgewinn von 2,5% wieder fester. Rückblick: Die AMD-Aktie hat in den vergangenen Monaten eine starke Rally durchlaufen, in der die Kurse seit dem April-Tief mehr als 100% an Wert zulegen konnten. In der Spitze ging es vor einer Woche sogar bis auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...