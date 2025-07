NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese seien durchwachsen ausgefallen, überträfen aber insgesamt die Erwartungen, schrieb Anke Reingen in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem hätten die Frankfurter von einem starken Start ins laufende Quartal gesprochen und den Ausblick bestätigt./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 01:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 01:54 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DE0005140008