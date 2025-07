Neue Zahlen des Branchenverbands ACEA zeigen: Elektroautos setzen ihren Aufstieg in Europa fort, auch wenn die Dynamik nicht überall gleich stark ist. Im ersten Halbjahr 2025 stieg der Marktanteil von E-Autos in der EU auf 15,6 %, ein deutlicher Zuwachs gegenüber 12,5 % im Vorjahreszeitraum. Insgesamt wurden laut ACEA in der EU im 1. Halbjahr 869.271 E-Autos neu zugelassen. Das sind 22 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Auffällig ist, dass die Entwicklung ...

