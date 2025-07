Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -Die neue KI-Funktion analysiert Zahlungsmuster und schlägt bessere Möglichkeiten für die Weiterleitung von Transaktionen vor, sodass Händler mehr Zahlungen beim ersten Versuch genehmigt bekommen.Praxis Tech, ein führendes Unternehmen im Bereich Zahlungsabwicklung, hat heute AI Smart Routing vorgestellt, eine neue Funktion, mit der Händler ihre Zahlungserfolgsraten verbessern können. Das Tool analysiert die Leistung verschiedener Zahlungsdienstleister (Payment Service Providers, PSPs) und schlägt einfache Änderungen vor, um die Erstgenehmigungen auf der Grundlage der Akzeptanzraten der einzelnen Händler bei ihren Anbietern zu verbessern.Die meisten Unternehmen richten bestimmte Abläufe ein, um dieselbe Zahlung über mehrere Zahlungsdienstleister abzuwickeln und so Transaktionsfehler zu vermeiden. Wenn der erste Anbieter die Zahlung nicht verarbeiten kann, wird sie der Reihe nach an alternative Anbieter weitergeleitet, um die Genehmigungschancen zu maximieren. AI Smart Routing analysiert diese Leistungsdaten und empfiehlt Änderungen an der Prioritätenreihenfolge, in der die Anbieter ausgewählt werden sollten, basierend darauf, welche Anbieter in der spezifischen Situation jedes Händlers tatsächlich die meisten Zahlungen genehmigen.Guy Karsenti, Chief Technology Officer und Managing Partner bei Praxis Tech, erklärte:"AI Smart Routing unterstreicht unseren Fokus auf die Bereitstellung innovativer Technologien, die Händlern bessere Zahlungsergebnisse ermöglichen. Durch die intelligente Analyse von Transaktionsmustern können Unternehmen eine höhere Erstgenehmigungsrate erzielen und gleichzeitig messbare Leistungsverbesserungen erzielen."Die Funktion reagiert auf Live-Transaktionsdaten und gibt Händlern Optimierungsvorschläge. Diese können dann Änderungen an ihren Regeln für die Weiterleitung von Kartenzahlungen genehmigen und gleichzeitig die Leistung mit neuen Analysetools verfolgen. Da nicht mehr dieselbe Zahlung über mehrere Anbieter gesendet werden muss, sinken die Kosten für Händler, deren Zahlungsdienstleister jede Transaktion separat berechnen.AI Smart Routing verdeutlicht den Fokus von Praxis Tech auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologielösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, durchgängig bessere Zahlungsergebnisse und höhere Erfolgsraten zu erzielen. Die Einführung spiegelt die kontinuierliche Strategie des Unternehmens wider, hochentwickelte KI-Funktionen in weitere Produkte und Funktionen zu integrieren und Händlern damit noch bessere Optimierungsmöglichkeiten zu bieten.Informationen zu Praxis TechPraxis Tech bietet eine führende Plattform für die Zahlungsorchestrierung, die die Zahlungsinfrastruktur für global operierende Händler optimiert und sofortigen Zugang zu mehr als 600 vorintegrierten PSPs, weltweiten Zahlungsmethoden und Unterstützung für mehrere Währungen bietet. Zu den Dienstleistungen gehören PCI DSS Tokenization, Betrugs- und Risikomanagementlösungen, die mit Cybersource von Visa integriert sind, sowie Checkout-Verbesserungen, die die Genehmigungsquoten durch erweiterte Routing-Regeln und Tools zur Wiederherstellung von Ablehnungen erhöhen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2578890/Praxis_Tech_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/praxis-tech-fuhrt-ai-smart-routing-ein-um-die-erfolgsquote-bei-zahlungen-zu-erhohen-302509967.htmlPressekontakt:media@praxis.techOriginal-Content von: Praxis Tech Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100084845/100933631