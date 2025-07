Neckarsulm (ots) -- Gemeinsam erstellter Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen der Schwarz Gruppe dokumentiert Fortschritte, Erfolge und Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2024- Ganzheitliche Kreislaufstrategie REset Resources definiert gruppenweit Ziele, um Ressourcen zu schonen und Wertstoffkreisläufe zu schließen- Fortschritte auf dem Weg zu Net-Zero 2050: kurzfristige Klimaziele von der unabhängige Science Based Targets initiative (SBTi) validiertIn Zeiten geopolitischer Spannungen und sich polarisierender Gesellschaften setzen die Unternehmen der Schwarz Gruppe auf Verlässlichkeit, Partnerschaft und Transparenz. Als eine der größten Handelsgruppen der Welt nehmen sie ihre Verantwortung gegenüber Umwelt, Gesellschaft und Politik wahr. In ihrem gemeinsam erstellten Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2024 zeigen sie messbare Erfolge in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG) und präsentieren unter anderem die ganzheitliche Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources sowie ihren gruppenweiten Fortschritt auf dem Weg zu Net-Zero.REset Resources: Fünf Handlungsfelder für gelebte KreislaufwirtschaftKreislaufwirtschaft ist ein elementarer Teil des Nachhaltigkeitsengagements und somit auch des aktuellen, gemeinsam erstellten Nachhaltigkeitsberichts der Unternehmen der Schwarz Gruppe: So wurden im Geschäftsjahr 2024 vom gruppenweiten Gesamt-Abfall 88,6 Prozent recycelt, wiederverwendet, vergärt, kompostiert oder als Tierfutter eingesetzt. Gemeinsam setzen sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe nun ambitionierte Ziele und entwickeln ihre Plastikstrategie REset Plastic zur ganzheitlichen Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources weiter. Entlang der fünf Handlungsfelder REdesign, REduce, REuse, REcollect und REcycle prägt REset Resources den Ressourcenumgang innerhalb der Schwarz Gruppe über sämtliche Sparten und Länder hinweg. Ab sofort bekennen sich die Unternehmen der Schwarz Gruppe gemeinsam zu folgenden Leitsätzen und Verpackungszielen, die erstmalig sämtliche Verpackungsarten und -materialien einbeziehen:REset Resources (Handlungsfelder | Leitsätze | Verpackungsziele):- REdesign | Wir gestalten unsere Geschäftsmodelle kreislauffähig. | Wir gestalten die Verpackungen unserer Eigenmarken maximal recyclingfähig bis 2030.- REduce | Wir reduzieren den Einsatz und verhindern die Verschwendung von Ressourcen. | Wir reduzieren das Virgin Material in den Einwegverpackungen unserer Eigenmarken um 15 Prozent (absolut) bis 2030.- REuse | Wir setzen auf Wiederverwendung. | Wir kommissionieren unsere Ware innerbetrieblich auf nahezu 100 Prozent Mehrwegpaletten bis 2027.- REcollect | Wir schaffen Zugang zu Wertstoffen. Wir sammeln und recyceln die gleiche Wertstoffmenge, die wir durch unsere Eigenmarkenverpackungen und Handzettel in Umlauf bringen, bis 2030.- REcycle | Wir stärken hochwertige Verwertungsverfahren und den Einsatz von recycelten Materialien. | Wir setzen 65 Prozent Rezyklat in Verpackungen unserer Eigenmarken bis 2030 ein und nutzen 30 Prozent Rezyklat in Kunststoffprimärverpackungen unserer Eigenmarken bis 2030.Rohstoffe sichern, Zukunft gestaltenDer Komplementär der Schwarz Gruppe, Gerd Chrzanowski, erklärt, wie REset Resources langfristig Europas Ressourcensouveränität stärkt:"In diesen komplexen und herausfordernden Zeiten führen wir unser gemeinsames Nachhaltigkeitsengagement nicht nur konsequent fort, sondern bauen es gezielt aus. Ein Beispiel dafür ist unsere ganzheitliche Kreislaufwirtschaftsstrategie REset Resources. Dabei nutzen wir unser einzigartiges Ökosystem entlang des Wertschöpfungskreises, um dringend benötigte Rohstoffe im Kreislauf zu halten, uns von globalen Versorgungsengpässen unabhängiger zu machen und so die europäische Ressourcensouveränität voranzutreiben. Kurzum - wir tun das, was wir am besten können: Wir handeln - und das immer einen Schritt voraus."Meilenstein auf dem Weg zu Net-Zero: validierte kurzfristige KlimazieleNeben Kreislaufwirtschaft ist ein weiteres erklärtes Ziel der Unternehmen der Schwarz Gruppe der Einsatz für den Klimaschutz: 2024 haben sie sich mit ihrem gemeinsamen Net-Zero-Commitment bei der SBTi dazu verpflichtet, alle verursachten Treibhausgase entlang der Wertschöpfungskette bis spätestens 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Im Frühjahr 2025 konnten die Unternehmen der Schwarz Gruppe den nächsten Meilenstein auf dem Weg zu Net-Zero erreichen: Die unabhängige SBTi hat die kurzfristigen Klimaziele überprüft, validiert und freigegeben. Damit wurden die gemeinsamen Klimaziele durch eine unabhängige Instanz als wissenschaftlich überprüft eingestuft und können im Rahmen des Net-Zero-Commitments weiterverfolgt werden.Die messbaren Erfolge im Geschäftsjahr 2024 unterstreichen die gemeinsamen Ambitionen für den Klimaschutz: Zusammen konnten die Unternehmen der Schwarz Gruppe rund 370.000 Megawattstunden Strom durch Photovoltaikanlagen erzeugen - eine Steigerung von etwa neun Prozent im Vorjahresvergleich, was dem Jahresverbrauch von 106.500 Haushalten entspricht.BerichtsstrukturDer am 24. Juli 2025 erschienene, gemeinsam erstellte Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen der Schwarz Gruppe bezieht sich auf den Zeitraum 1. März 2024 bis 28. Februar 2025 und umfasst das volle Geschäftsjahr 2024.Weitere InformationenWeitere Informationen und den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht der Unternehmen der Schwarz Gruppe finden Sie unter: www.nhb.schwarz (https://nhb.schwarz/).Pressekontakt:Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. 