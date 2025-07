EQS-News: MIG CAPITAL AG / Schlagwort(e): Finanzierung

MIG Capital führt Seed-Finanzierung für ASTRA Therapeutics in Höhe von 7,75 Millionen Schweizer Franken an MIG Capital investiert über die MIG Fonds 3 Millionen Schweizer Franken (CHF) in das Schweizer Start-up, das Präzisionsmedikamente gegen eukaryotische Krankheitserreger entwickelt.

Digitalis Ventures führt die Finanzierungsrunde mit an, unter weiterer Beteiligung von Borealis Ventures, Kickfund und Venture Kick.

Eukaryotische Krankheitserreger verursachen Krankheiten und Todesfälle bei Tieren, Menschen und Nutzpflanzen. München, Deutschland und Villigen, Schweiz, 24. Juli 2025 Die MIG Capital, einer der führenden deutschen Wagniskapitalgeber, gab heute bekannt, zusammen mit dem US-amerikanischen Risikokapitalgeber Digitalis Ventures eine Seed-Runde in Höhe von 7,75 Millionen Schweizer Franken für ASTRA Therapeutics unter Beteiligung von Borealis Ventures, Kickfund und Venture Kick anzuführen. Die MIG Fonds 17 und 18 stellen insgesamt 3 Millionen Schweizer Franken für das Start-up mit Sitz im Innovationspark Park InnovAARE in Villigen, Schweiz, bereit. Die ASTRA Therapeutics AG wurde 2022 gegründet und entwickelt neuartige Parasitenwirkstoffe (Parasitizide), die Parasiten durch Hemmung der Zellteilung bekämpfen und dabei den Wirt schonen. Das Unternehmen entwickelt über seine firmeneigene Technologieplattform ParaX® speziesspezifische Wirkstoffkandidaten, die sich gegen Tubulin richten und als Parabuline® bekannt sind. Parabuline® sind neuartige Wirkstoffklassen (New Molecular Entities, NME), die auf wichtige Indikationen im Veterinärmarkt zielen. ASTRAs Pipeline umfasst über 15 patentierbare chemische Klassen mit nanomolar potenten Kandidaten für häufig auftretende Parasiten wie beispielsweise Kokzidien bei Nutztieren und Herzwürmer bei Hunden und Katzen. Erste in vivo-Wirksamkeitsnachweise für mehrere NMEs wurden bereits erbracht. Dr. Natacha Gaillard, Gründerin und Co-CEO von ASTRA Therapeutics, sagte: "Der Gesundheitsmarkt für Tiere sieht sich mit einem ständig steigenden Bedarf an neuen Medikamenten gegen Parasiten konfrontiert, um der zunehmenden Bedrohung durch Resistenzen zu begegnen, die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Haustiere zu sichern und eine gesunde sowie effiziente Nahrungsmittelproduktion zu gewährleisten." Dr. Ashwani Sharma, ebenfalls Gründer und Co-CEO von ASTRA Therapeutics, ergänzte: "Unsere Plattform ist darauf ausgerichtet, strukturelle Unterschiede zwischen essenziellen Proteinen in Parasiten und dem befallenen Tier zu nutzen. Damit können neue Wirkstoffe entwickelt werden, die sowohl effektiv als auch sicher sind." Der weltweite Parasitizid-Markt hat ein Volumen von über 10 Milliarden US-Dollar und wächst jährlich mit einer CAGR von 5,6 %[1]. Gleichzeitig stehen etablierte Produkte vor dem Patentablauf, während die zunehmende Resistenzbildung den Bedarf an neuen Wirkstoffen dramatisch erhöht: In manchen Regionen sind bereits bis zu 98% der Herzwurmfälle resistent gegen Standardtherapien. ASTRA ist strategisch ideal positioniert, um diese Chance zu nutzen: Das Unternehmen entwickelt neuartige, patentierbare Medikamente, die hochwirksam sind und Resistenzen durchbrechen. Die Zielumsätze liegen bei über 800 Millionen US-Dollar jährlich für Kokzidiose und 2,4 Milliarden US-Dollar jährlich für Wurmkontrolle - allein im Veterinärbereich. "Wir sehen sehr großes kommerzielles Potenzial für neue Medikamente zur Bekämpfung von Würmern, darunter Herzwürmer bei Hunden und Katzen sowie Kokzidien in der Geflügel- und Schweineaufzucht," sagte Andreas Kastenbauer, Partner bei MIG Capital. "Mit den renommierten Strukturbiologen Dr. Natacha Gaillard und Dr. Ashwani Sharma an der Spitze und der starken Unterstützung durch ein Team aus Markt- und Geschäftsentwicklern mit Erfahrung in der Arzneimittelforschung, Lizenzierung und Biotech-Finanzierung ist das Unternehmen sehr gut positioniert, um Erfolg zu erzielen." Das neue Investment erweitert den Ansatz von MIG Capital, sich im stark wachsenden Markt der Veterinärmedizin zu engagieren. Der VC-Investor beteiligte sich 2024 bereits an HawkCell, einem französischen Start-up zur Weiterentwicklung der MRT- und CT-Bildgebung für die Anwendung bei Tieren. ASTRA Therapeutics ist das erste Beteiligungsunternehmen von MIG Capital in der Schweiz und das zweite Neu-Investment im laufenden Jahr. Über ASTRA Therapeutics ASTRA Therapeutics ist ein Schweizer Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Villigen (CH), das hochspezifische Wirkstoffe gegen eukaryotische Krankheitserreger auf Basis seiner firmeneigenen ParaX®-Plattform konzipiert. Ziel des Unternehmens ist es, Medikamente zu entwickeln, die Parasiten präzise angreifen und gleichzeitig den Wirt schonen. ASTRA Therapeutics adressiert medizinische und veterinärmedizinische Herausforderungen, die durch zunehmende Arzneimittelresistenzen, auslaufende Patente und einen wachsenden globalen Parasitizid-Markt gekennzeichnet sind. Für weitere Informationen: www.astratherapeutics.com Über MIG Capital MIG Capital zählt zu den führenden deutschen VC-Investoren. MIG investiert über die MIG Fonds in junge Deep-Tech- und Life-Sciences-Unternehmen im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus. Das Unternehmen hat bisher über 770 Millionen Euro in rund 60 Unternehmen investiert. MIG-Portfoliounternehmen entwickeln Innovationen unter anderem in den Bereichen Biopharmazeutika, Energie- und Umwelttechnologien, Advanced Computing, Digitalisierung / IoT, Medizintechnik und Digital Health. Das Beteiligungsportfolio besteht derzeit aus mehr als 30 Unternehmen. MIGs Investmentteam setzt sich aus einer engagierten Expertengruppe von Ingenieuren, Naturwissenschaftlern, Medizinern und Unternehmern zusammen, die in analytischen und kreativen Prozessen Risiken und Chancen von Geschäftsmodellen und Technologien bewerten. Ihre Reputation, ihre Erfahrung und ihr Netzwerk ermöglichen einen hervorragenden Zugang zu Unternehmen, Institutionen und Entscheidungsträgern, um das Wachstum ihrer Portfoliounternehmen zu unterstützen. In den vergangenen Jahren realisierte MIG Capital mehr als zehn erfolgreiche Verkäufe, darunter in jüngerer Zeit der Portfoliounternehmen Siltectra (an Infineon) und Hemovent (an MicroPort) und platzierte mit BRAIN, NFON, BioNTech und Immatics mehrere Unternehmen an der Börse. Für weitere Informationen: www.mig.ag , www.mig-fonds.de . LinkedIn: MIG Capital Kontakt MIG Capital

Andreas Kastenbauer, Partner

ak@mig.ag

+49-89-94382680 Pressekontakt Dr. Klaus Westermeier Medienbüro

+49-172-8433232

info@kwestermeier.de MC Services (internationale Medienanfragen)

Catherine Featherston, Dr. Johanna Kobler

+49-89-210228-0

migag@mc-services.eu [1] Stonehaven Cozmix Group, Animal Health Industry: Reflections on the Past Decade and Visions for the Future Report 2025. (Published at AHNTI Conference London 2025) [siehe Seite 23]



