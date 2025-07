EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Finanzierung

INDUS platziert Schuldscheindarlehen über 125 Mio. EUR Zielvolumen von 75 Mio. EUR deutlich übertroffen

Investorenkreis mit internationalen Geschäftsbanken erweitert Die börsennotierte INDUS Holding AG hat ein Schuldscheindarlehen über 125 Mio. EUR aufgenommen. Die hohe Investorennachfrage führte zu einer deutlichen Überzeichnung des geplanten Zielvolumens von 75 Mio. EUR. Sowohl Institute aus dem Sparkassen- und Volksbankensektor als auch in- und ausländische Geschäftsbanken haben das Schuldscheindarlehen gezeichnet. "Das Schuldscheindarlehen ist Teil unserer regelmäßigen Finanzierungstätigkeit", sagt Rudolf Weichert, CFO und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. "Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Das zeigt das Vertrauen in unsere Wachstumsstrategie EMPOWERING MITTELSTAND und belegt unsere gute Bonität. Viele langjährige Partner, aber auch neue internationale Investoren haben sich mit großen Tickets beteiligt." Das Schuldscheindarlehen wurde von der LBBW, einer langjährigen Kernbank der INDUS Holding AG, arrangiert und in Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und zehn Jahren ausgegeben. Die Tranchen des Schuldscheindarlehens weisen variable sowie feste Zinssätze auf. Die Zuteilung wurde begrenzt und erfolgte über das gesamte Volumen mit Zinssätzen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne. Weichert: "Über Schuldscheindarlehen bieten wir unseren Investoren eine stabile, langfristige Rendite mit hoher Risikostreuung. Zugleich erhalten wir auf dem Schuldscheinmarkt preisgünstige Kredite und erweitern unseren Investorenkreis. Das macht Schuldscheindarlehen zu einem zentralen Instrument unserer diversifizierten und revolvierenden Finanzierungsstruktur." Über INDUS Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickeln diese international weiter. Wir stellen sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf unsere verlässliche Perspektive als langfristiger Investor verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen. Mehr Informationen unter www.indus.eu . Hinweis: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



