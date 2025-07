LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli weiter verbessert. Sie signalisiert erneut geringfügiges Wachstum. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex stieg um 0,4 Punkte auf 51,0 Punkten, wie S&P am Donnerstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten einen Anstieg auf 50,7 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator steigt damit etwas stärker über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine zunehmende wirtschaftliche Aktivität hindeutet.

Der Indikator für die Stimmung im Dienstleistungssektor verbesserte sich ebenfalls und stieg weiter über die Expansionsschwelle. Auch in den Industriebetrieben der Eurozone hellte sich die Stimmung auf, blieb aber knapp unter der Expansionsgrenze.

In Deutschland, der größten Volkswirtschaft der Eurozone, verbesserte sich die Unternehmensstimmung in den Industriebetrieben und im Dienstleistungssektor jeweils. Im Bereich Dienstleistungen stieg der Stimmungsindikator erstmals seit März wieder über der Expansionsschwelle, während der Indikator für die Industriestimmung weiter unter der Schwelle lag.

"Ganz allmählich scheint die Konjunktur in der Eurozone wieder Fuß zu fassen", sagte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. Die Industriebetriebe hätten ihre Produktion weiter steigern können. "Deutschland spielt dabei eine entscheidende Rolle und war zusammen mit anderen Ländern in der Lage, die Schwäche in Frankreich überzukompensieren", sagte de la Rubia.

In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone, hat sich die Unternehmensstimmung zwar ebenfalls etwas verbessert - das gilt für die Industriebetriebe als auch für den Bereich Dienstleistungen -, in beiden Bereichen lagen die Stimmungsindikatoren aber jeweils weiter unter der Expansionsschwelle.

Analyst Ulrich Wortberg von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) weist darauf hin, dass der Zollkonflikt zwischen den USA und der EU trotz Meldungen über eine bevorstehende Vereinbarung noch immer nicht beigelegt sei. Vor diesem Hintergrund wundere es nicht, dass die Stimmung der Einkaufsmanager nach wie vor verhaltener sei.

Die Entwicklung im Überblick:





Region/Index Juli Prognose Vormonat

EURORAUM

Gesamt 51,0 50,7 50,6 Industrie 49,8 49,8 49,5 Dienste 51,2 50,6 50,5

DEUTSCHLAND

Industrie 49,2 49,5 49,0 Dienste 50,1 50,0 49,7

FRANKREICH

Industrie 48,4 48,5 48,1 Dienste 49,7 49,6 49,6°

(Angaben in Punkten)



