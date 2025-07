ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 450 Euro belassen. Der Triebwerksbauer habe stark abgeschnitten, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Umsatz und mehr noch das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) lägen über den Konsensschätzungen. Der Barmittelzufluss (FCF) sei immer noch hoch, auch wenn er um knapp die Hälfte unter den Erwartungen liege./rob/gl



