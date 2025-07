DJ SENTIMENT/Anlegerlaune normalisiert sich

DOW JONES--Weiter auf dem Rückzug befindet sich die Bullenlaune an der Wall Street. Allerdings normalisiert sich damit nur die vorhergehende Euphorie. Das Lager der Bullen sinkt auf 39,3 Prozent nach 41,4 Prozent in der Vorwoche. Wie die aktuelle Umfrage des Anlegerverbandes AAII zeigt, liegt dieser Anteil aber noch immer über dem historischen Normalwert. Gleichzeitig legte die Zahl der Bären auf 39,0 Prozent nach 35,6 Prozent etwas stärker zu. Die neutral eingestellten Marktteilnehmer lagen bei 21,7 Prozent.

Am deutschen Aktienmarkt stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage für die Börse Frankfurt fest, dass die Gewöhnung der Anleger an die Wechselbäder von Übersee anhält. Deutsche Bluechips hätten ähnlich wie in der Vorwoche mit Bewegungen in vergleichsweise kleiner Spanne reagiert. Dies habe rund ein Drittel der eben erst short gegangenen Profi-Anleger zum Schließen ihrer Engagements bewegt. Nach Ansicht von Goldberg waren die Kursverluste im Verlauf nicht groß genug.

Immerhin 9 Prozent der Profis seien sogar long gegangen, ihr Sentiment-Index stieg auf minus 15 Punkte. Von den Privaten haben sich nur 4 Prozent zu den Bären gesellt, ihr Stimmungs-Index liegt bei minus 9 Punkten. Goldberg stuft die Lage für den DAX daher als günstig ein. Unterstützung gebe es an der Unterseite bei 23.750/800 Punkten im DAX. Nach oben sei die Möglichkeit eines Short-Squeeze zwar geringer, aber weiterhin präsent.

July 24, 2025

