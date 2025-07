© Foto: Gonzales Photo/Thomas Rasmussen

Die nordischen Banken sind für ihre maßvolle Bewertung und attraktive Ausschüttungen bei Anlegern beliebt. Die Analysten von Bank of America sehen besonders bei der dänsichen Danske Bank aktuell starke Chancen.Bank-of-America-Analyst Tarik El Mejjad sieht die dänische Großbank Danske gut positioniert für eine Neubwertung. Er hebt vor allem die positiven Trends in den Bereichen Nettozinsmarge (NII), Gebühren, Kosten und die Kreditrückstellungen hervor. Die Bank hatte in der vergangenen Woche ihre Halbjahreszahlen präsentiert und damit bei Analysten offenbar einen Nerv getroffen. El Mejad hob sein Kursziel von 291 auf 300 Dänische Kronen an. Dank der üppigen Kapitalausstattung der Bank …