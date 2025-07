Lugano, Schweiz (ots/PRNewswire) -Algorithmica, ein innovativer Technologieanbieter für proprietäre Machine-Learning-Systeme auf Basis künstlicher Intelligenz, gab heute bekannt, dass der Managed Accounts Index im ersten vollen Geschäftsjahr (Juli 2024 - Juni 2025) eine durchschnittliche Rendite von 35,5 % erzielt hat - bei einer Beta (Korrelation) von nahezu null zum S&P 500 Index. Diese Ergebnisse zeigen, dass das System in der Lage ist, unabhängig von den allgemeinen Marktbedingungen Renditen zu erzielen und zu schützen.Algorithmica beauftragte PricewaterhouseCoopers (PwC) mit der routinemäßigen Überprüfung des Managed Accounts Index und der Erstellung von Berichten über vereinbarte Prüfungshandlungen (Agreed-Upon Procedures - AUP) über eine Reihe von Konten, die von Kunden verwaltet werden, die unter Drittanbieter-Lizenzvereinbarungen mit der Software von Algorithmica arbeiten. Diese Berichte bestätigen die Leistungskennzahlen und unterstreichen die Fähigkeit von Algorithmica, seine Anlagestrategien dynamisch an das sich schnell verändernde Finanzumfeld anzupassen."Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 verbuchte der Managed Accounts Index eine Rendite von 21,1 % und übertraf damit deutlich die Gesamtrendite des S&P 500 von rund 6 %", so Charles Lombardo, Managing Partner of Business Development bei Algorithmica. "Die Strategie verzeichnete eine Sharpe Ratio von 2,48 und ein niedriges Beta von 0,14, was unterstreicht, wie gering die Korrelation der Strategien unseres Systems mit dem S&P 500 ist.""Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung unserer Machine-Learning-Technologie, wie im PwC-Bericht unabhängig bestätigt wurde", sagte Dr. Ioannis Foteinopoulos, Mitbegründer und Managing Partner von Algorithmica. "Unsere Prognosemaschinen erstellen wöchentliche Prognosen für die liquidesten börsengehandelten Instrumente weltweit auf der Grundlage von Ex-post-Daten. Die Portfoliokonstruktion und -umsetzung erfolgen vollständig systematisch und faktorengesteuert, wodurch menschliches Ermessen ausgeschlossen wird.""Unsere firmeneigene Software-Infrastruktur ermöglicht es lizenzierten Kunden, die Technologie von Algorithmica über sichere API-Brücken weltweit mit nahezu jedem Brokerage- oder traditionellen Depotkonto zu verbinden", fügte Alessandro Gallani, Leiter Informationstechnologie, hinzu.Die Technologie von Algorithmica treibt derzeit vier aktiv verwaltete Zertifikate (AMCs) an, die an großen europäischen Börsen notiert sind und Privatanlegern, professionellen und institutionellen Investoren in Großbritannien, der EU und der Schweiz zugänglich sind.Algorithmica ist ein in der Schweiz ansässiges quantitatives Technologieunternehmen, das die Prinzipien der Künstlichen Intelligenz (KI) anwendet, um Prognosemaschinen für liquide börsengehandelte Vermögenswerte in Kundenkonten einzusetzen. Die Prognosemaschinen liefern wöchentliche und monatliche Prognosen für die erwartete Entwicklung der Vermögenspreise. Die Firma hat Niederlassungen in der Schweiz, in Griechenland, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und USA. Die Technologie von Algorithmica ist nur für professionelle, institutionelle und qualifizierte Nutzer verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Algorithmica unter algorithmica.ch.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2735424/Algorithmica_Logo.jpgAlgorithmica SA KontakteCharles Lombardo+1.813.808.0993+41 91 262 2092cl@algorithmica.chView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/algorithmica-meldet-35--rendite-im-ersten-geschaftsjahr-angetrieben-durch-machine-learning-handelstechnologie-302511777.htmlOriginal-Content von: Algorithmica SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100102525/100933640