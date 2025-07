So ziemlich jedes Unternehmen, das etwas auf sich hält, setzt derzeit KI ein oder plant, dies in Zukunft im größeren Stil zu tun. Auch bei Delta Air Lines wird damit experimentiert, was nun die Politik auf den Plan ruft. Drei US-Sensatoren befürchten Nachteile für die Passagiere und verliehen dieser Sorge mit einem Brief an Delta-Chef Ed Bastian Ausdruck.

Den vollständigen Artikel lesen ...