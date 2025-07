Der Dax bläst zur Rekordjagd. Bis auf wenige "Meter" hat sich der Index an seine bisherigen Rekorde herangearbeitet. Gelingt es dem Dax noch in dieser Handelswoche auf ein neues Hoch auszubrechen? Die Chancen dafür stehen so schlecht nicht. Die Aktienmärkte setzen auf Entspannung im Zollkonflikt. Die Einigung zwischen den USA und Japan hat den Optimismus noch einmal befeuert. Gelingt es auch der EU, einen "Deal" mit Trump auszuhandeln? Die Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...