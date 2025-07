NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Der Triebwerkhersteller habe ein starkes zweites Quartal hinter sich, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Die jüngst angehobene Prognose dürfte nun noch Luft nach oben haben./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2025 / 02:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

