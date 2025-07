Deutschlands größte Bank überzeugt mit starken Quartalszahlen und springt am Donnerstag um mehr als 7 Prozent an. Knüpft der Konzern an seine alten Glanzzeiten an? Das sagen Analysten. Die Deutsche Bank hat im zweiten Quartal 2025 ein glänzendes Ergebnis präsentiert und damit die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Mit einem Gewinn vor Steuern von 2,4 Milliarden Euro übertraf die größte deutsche Bank die Prognosen um fast 400 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...