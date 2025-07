FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Frankfurter Flughafen soll Künstliche Intelligenz dabei helfen, Flugzeuge pünktlicher zu machen. Bereits an fünf Parkpositionen hält ein KI-System vollautomatisch anhand von Videoaufnahmen die einzelnen Schritte einer Flugzeugabfertigung fest, wie Lufthansa und der Flughafenbetreiber Fraport berichten. Ziel ist es, die Abfertigung zu beschleunigen und planbarer zu machen.

Laut Fraport dauert es in Frankfurt derzeit je nach Flugzeugtyp zwischen 35 und 120 Minuten, um einen gelandeten Jet wieder startklar zu machen. Für diesen Prozess des "Umdrehens" (Turnaround) ist eine Vielzahl von Arbeitsschritten unterschiedlicher Dienstleister notwendig. Das reicht vom Andocken der Fluggastbrücke über die Gepäckverladung bis hin zur Betankung und dem Catering.

"Flugzeuge verdienen am Boden kein Geld - gleichzeitig finden hier die komplexesten Prozesse unter hohem Zeitdruck statt. Genau hier setzt unsere Lösung an: Mit Hilfe kameragestützter KI-Modelle machen wir Prozesse sichtbar, analysierbar und steuerbar - in Echtzeit", sagt der Geschäftsführer der Lufthansa-KI-Tochter zeroG, Manuel van Esch. Sämtliche Beteiligten sollen Zugriff auf die Daten erhalten. Das System "Seer" soll bis Ende September an 20 Positionen verfügbar sein und später schrittweise auf den gesamten Flughafen ausgedehnt werden./ceb/DP/nas