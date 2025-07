Baierbrunn (ots) -Die Isartal Ventures GmbH & Co. KG, eine Beteiligungsgesellschaft der Wort & Bild Verlagsgruppe für frühphasige Direktinvestments im Digital-Health-Bereich, hat mit Kai Langohr seit Juni 2025 einen neuen Geschäftsführer. In seiner neuen Rolle wird er das strategische und operative Management des Beteiligungsportfolios verantworten, neue Beteiligungen initiieren sowie das bestehende Netzwerk gezielt ausbauen und stärken.Andreas Arntzen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Wort & Bild Verlagsgruppe: "Ich freue mich darauf, wie Kai Langohr als Geschäftsführer mit viel Leidenschaft, klarem Fokus, strategischem Feingefühl und unternehmerischem Denken neue Impulse setzen wird. Er hat das Potenzial, die Entwicklung von Isartal Ventures maßgeblich zu gestalten und unser Beteiligungsportfolio auf die nächste Stufe zu heben."Kai Langohr: "Ich danke Andreas Arntzen für sein Vertrauen und freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die Verantwortung, die mit ihr einhergeht. Gemeinsam mit einem starken Team werde ich unser Beteiligungsportfolio optimieren, zukunftsweisende Unternehmen identifizieren und mit Kapital, Reichweite sowie unserem Netzwerk bei der Skalierung unterstützen. Wir wollen durch strategische Investments und partnerschaftliche Zusammenarbeit Mehrwerte schaffen und die Gesundheitsversorgung von morgen verbessern."Bereits während seines BWL-Studiums gründete der heute 26-Jährige zwei Start-ups, darunter ein eCommerce-Unternehmen mit internationalem Vertrieb. Im Anschluss war er unter anderem für den Investor Nils Glagau tätig und wirkte maßgeblich am Aufbau der Ortho Innovations, der Corporate-Venture-Einheit von Orthomol, mit. Zu Beginn seines Einstiegs bei der Wort & Bild Verlagsgruppe unterstützte er zunächst Andreas Arntzen als Referent der Geschäftsführung. Bereits kurze Zeit später begleitete er zusätzlich als Senior Portfolio Manager der Isartal Ventures sowohl Venture-Capital-Investments als auch strategische M&A-Transaktionen.In seiner neuen Funktion als Geschäftsführer der Isartal Ventures wird er durch systematische Erweiterung des Portfolios die digitale Transformation der Mediengruppe aktiv mitgestalten, neue Wachstumsfelder erschließen und die Potenziale digitaler Geschäftsmodelle im Gesundheitswesen noch konsequenter erschließen.Über die Isartal Ventures (https://www.isartal-ventures.de/)Die Isartal Ventures GmbH & Co. KG ist die Beteiligungsgesellschaft der Wort & Bild-Verlagsgruppe für frühphasige Direktinvestments. Mit Know-how, Netzwerk und Kapital unterstützt sie Startups mit E-Health-Fokus.Über die Wort & Bild Mediengruppe (https://www.wortundbildverlag.de/)Die Wort & Bild Mediengruppe mit Sitz in Baierbrunn bei München ist der führende Anbieter von Gesundheitsmedien in Deutschland. Ihre Marken stehen für hohe redaktionelle Qualität, seriösen und unabhängigen Journalismus und große Beliebtheit bei der Leserschaft. Als Partner der Apotheken stehen der hohe gesundheitliche Nutzen und die kompetente Beratung in der Apotheke stets im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen die Zeitschriften Apotheken Umschau, Apotheken Umschau ELTERN, Diabetes Ratgeber, Senioren Ratgeber, Ärztlicher Ratgeber, medizini und HausArzt-PatientenMagazin. Aktuelle Podcasts (http://gesundheit-hoeren.de) und Videoformate erläutern wichtige Gesundheitsthemen. In einer eigenen Buchreihe erscheinen Ratgeber zu Gesundheits- und Ernährungsthemen. Mit seinen Print- und Online-Medien erreicht der Verlag monatlich über 24 Millionen Leser:innen und Nutzer:innen.Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, Senior PR ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dewww.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Unternehmensmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52139/6083384