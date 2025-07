Redwood City, USA (ots) -Check Point Research (CPR), die Threat Intelligence-Abteilung von Check Point® Software Technologies Ltd. (https://protect.checkpoint.com/v2/___https:/www.checkpoint.com/___.YzJlOmNwYWxsOmM6bzo3YjMxYTYyNDI0YTkxMTJiYTA3NDc3ZWViODNhMWFiOTo2OmFkMzU6ODM0NWNiYzk3ZjU0NmI5ZTgzMzU4Y2U0ZGExZGUwYjY3OGVlYzVkZjM5MGJjNzdjMDk0Njc4MTgwZmViYmY3MjpwOkY6Tg) hat sein Brand Phishing Ranking für das zweite Quartal 2025 veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die Marken, die am häufigsten von Cyberkriminellen zum Diebstahl sensibler personenbezogener und finanzieller Daten missbraucht werden.Microsoft war mit 25 Prozent aller Phishing-Versuche die am häufigsten angegriffene Marke. Google folgte mit 11 Prozent an zweiter Stelle, und Apple lag mit 9 Prozent an dritter Stelle. Bemerkenswert ist, dass Spotify zum ersten Mal seit Q4 2019 wieder in die Top-10-Liste aufgenommen wurde und mit 6 Prozent der Phishing-Aktivitäten den vierten Platz belegte. Der Technologiesektor blieb somit die am häufigsten imitierte Branche, gefolgt von sozialen Netzwerken und dem Einzelhandel.Hier das gesamte Ranking:1. Microsoft - 25%2. Google - 11%3. Apple - 9%4. Spotify - 6%5. Adobe - 4%6. LinkedIn - 3%7. Amazon - 2%8. Booking - 2%9. WhatsApp - 2%10. Facebook - 2%Ein wichtiger Trend, den die Sicherheitsforscher beobachteten, war die starke Zunahme von Phishing-Domains zum Thema Booking.com. Dabei wurden über 700 neue Domains mit dem Format confirmation-id****.com registriert. Dies entspricht einem Anstieg von 1000 Prozent im Vergleich zu Beginn des Jahres.Um die Glaubwürdigkeit und Dringlichkeit zu erhöhen, enthielten viele dieser Domains echte Benutzerdaten wie Namen und Kontaktangaben.Mehr erfahren Sie hier: https://ots.de/feqNAqPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldTel.: 089 74747058-0info@kafka-kommunikation.deOriginal-Content von: Check Point Software Technologies Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14890/6083330