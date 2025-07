Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Großer Andrang, kleine Preise und jede Menge Eisgenuss: Vom 2. bis 10. Juli hat der ALDI Preiswagen in sechs deutschen Städten Halt gemacht - und gezeigt, dass leckeres Eis nicht teuer sein muss. Insgesamt wurden über 8.400 Kugeln Eis verkauft. Der Erlös wird von ALDI auf insgesamt 12.000 Euro aufgestockt. So kommen jeweils 2.000 Euro lokalen Tafeln in Essen, Düsseldorf, Hamburg, München, Mainz und Leipzig zugute.Die günstigste Eisdiele DeutschlandsAls Antwort auf die steigenden Eispreise in Deutschland setzt ALDI als Erfinder des Discounts ein klares Zeichen: Gutes Eis muss nicht teuer sein. Für 50 Cent pro Kugel konnten Menschen in Essen, Düsseldorf, Hamburg, München, Mainz und Leipzig bezahlbare Kugeln Eis genießen. Darüber hinaus gab es eine vielfältige Auswahl an Eisbechern wie Spaghetti-Eis oder Bananasplit für günstige 2,50 Euro pro Portion. Alles wurde mit den ALDI Eigenmarken wie MUCCI, CHOCEUR und MILSANI zubereitet.Eine Kugel Eis kostet in deutschen Eisdielen inzwischen durchschnittlich 1,80 Euro[1] - und das bewegt viele Menschen: Eine aktuelle Umfrage von YouGov im Auftrag der dpa zeigt, dass knapp zwei Drittel der Deutschen die Eispreise als zu hoch empfinden - viele greifen deshalb seltener zur Kugel[2]. ALDI Nord und ALDI SÜD zeigten mit dem Preiswagen, dass Genuss und günstige Preise kein Widerspruch sein müssen.Hier geht es zum Bildmaterial. (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmft2.aldi-nord.de%2Fdownload.xhtml%3Fid%3Db409a25e3d944311963d74a1a2b9a4a9&data=05%7C02%7C%7Cf51b2321291246b7b67b08ddc9fb8750%7C52290a28dcec4da1925257f67fc9ba1b%7C0%7C0%7C638888804342529853%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=1bVgbvNXx415kmaBBAdSFNy5u4j0uXlGbpCueku1duI%3D&reserved=0) Das Passwort lautet ALDI.Preiswagen2025[1] Quelle: Coupons.de (https://www.coupons.de/magazin/eiskugel-preisvergleich-deutschland) (2025)[2] Quelle: dpaPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6083326