Mönchengladbach (ots) -Nach dem herausragenden Abschneiden im vergangenen Jahr hat die BUTTINALE 73 GmbH, die in Italien unter Frantoio del Trasimeno firmiert, ihre Erfolgsserie eindrucksvoll fortgesetzt: Bei der diesjährigen Ausgabe der renommierten Masters of Olive Oil in Monte Carlo wurde das Manufaktur Olivenöl BUTTINALE 73 erneut mit mehreren internationalen Auszeichnungen geehrt. Sogar die neue Marke, NO. 73 ORIGINALE, das hochwertige Native Olivenöl Extra für jeden Tag, konnte aus dem Stand punkten.Was bereits 2024 mit Gold- und Silbermedaillen für drei Produkte begann, wurde nun, bei der erst dritten Teilnahme überhaupt, mit noch mehr Anerkennung belohnt. 1 × Platin, 7 × Gold, dreimal auf dem "Kategorien-Siegerpodest", darunter ein 1. Platz für das Peperoni-Aroma-Öl - so lautet die beeindruckende Bilanz in diesem Jahr.Gründer Stefan Hamacher äußert sich entsprechend erfreut: "Wenn Gutes zusammenkommt, kommt am Ende auch Gutes raus. Ein besonderes Grundprodukt, neueste Technik und vor allem die richtigen Menschen sind das Geheimnis hinter unseren ausgezeichneten Olivenölen."Sein besonderer Dank geht dafür an das Team in Italien, das mit Hingabe und Präzision arbeitet - von der selektiven Olivenernte über die sorgfältige Verarbeitung bis zur Abfüllung. Auch der Olivensommelier hat mit feinem Gespür maximale Tiefen von Aroma, Fruchtigkeit und Sensorik erreicht. Nicht zuletzt macht das Ergebnis klar, dass sich die Investitionen in modernste Technik sichtbar ausgezahlt haben. Für Qualität, die man schmeckt und die nun erneut international gewürdigt wurde.Babak Kharabi, Geschäftsführer der BUTTINALE 73 GmbH, fasst kurz zusammen:"Wir sind wirklich stolz, denn für uns sind die Auszeichnungen nicht nur Preise, sie sind das Ergebnis von Leidenschaft, Know-how und Teamgeist. Und gleichzeitig sind sie für uns Ansporn und Aufgabe, unseren Weg beim Vertrieb verstärkt weiterzugehen. Den Rückenwind dieser tollen Auszeichnungen möchten wir in unseren Gesprächen mit LEH-Kaufleuten, Feinkosthändlern, Hotels, Gastronomie usw. natürlich nutzen und mitnehmen. Sowohl bei bestehenden als auch bei prospektiven Partnern." Die Awards im Einzelnen:Bei den Masters of Olive Oil wurden in diesem Jahr 230 Proben aus 15 Ländern von einer Fachjury aus Sensorik-Experten beurteilt. Die Olivenöle aus dem Hause BUTTINALE 73 haben hier in allen Bereichen mehr als überzeugt.BUTTINALE 73 Bio Manufaktur Olivenöl gewann:- Goldmedaille für "Quality Standard"- 2. Platz in der Kategorie "Light Fruity"- 2. Platz in der Kategorie "Overall"BUTTINALE 73 Manufaktur Olivenöl gewann:- Goldmedaille für "Quality Standard"Die aromatisierten Olivenöle von BUTTINALE 73 gewannen:BUTTINALE 73 Condimento Peperoncino- Platinmedaille für "Quality Standard"- 1. Platz in der Kategorie "Infused Oils" - höchste Auszeichnung aus 24 eingereichten ProbenBUTTINALE 73 Condimento Limone - Goldmedaille für "Quality Standard"BUTTINALE 73 Condimento Ginger - Goldmedaille für "Quality Standard"BUTTINALE 73 Condimento Aglio - Goldmedaille für "Quality Standard"BUTTINALE 73 Condimento Rosmarino - Goldmedaille für "Quality Standard"NO. 73 ORIGINALE, das Olivenöl für jeden Tag, gewann: - Goldmedaille für "Quality Standard"Die gesamte Preisverleihung vom 14. Juni 2025 in Monte Carlo ist auf YouTube abrufbar:https://www.youtube.com/live/eGo_lUJ0Enc Auch die DLG ist überzeugt:Zusätzlich zu den Masters of Olive Oil wurden die beiden Produktlinien BUTTINALE 73 Manufaktur und NO. 73 ORIGINALE vor wenigen Tagen auch noch mit Gold für geprüfte Qualität durch die DLG TestService GmbH prämiert.BUTTINALE 73 - Leidenschaft für Olivenöl in bester Qualität.Mit BUTTINALE 73 und NO. 73 ORIGINALE steht die BUTTINALE 73 GmbH für herausragendes extra natives Olivenöl aus der traditionsreichen Region Umbrien, wo Olivenanbau und Ölgewinnung tief mit der Landschaft, den Menschen und ihrer Kultur verbunden sind. Beide Produkte entstehen in der Frantoio del Trasimeno, der eigenen Ölmühle, die altes Wissen mit neuester Technologie verbindet - schonend, nachhaltig und kompromisslos qualitätsorientiert.Was diese Olivenöle besonders macht, ist nicht nur die Sorgfalt, mit der die Oliven ausgewählt und verarbeitet werden, sondern die Philosophie dahinter: Genuss und Gesundheit im Einklang mit Natur, Boden und Klima. In beiden Produkten steckt die Überzeugung, dass ein echtes Lebensmittel nicht industriell, sondern handwerklich, mit Hingabe und Erfahrung entstehen muss.In den letzten Jahren hat das Unternehmen gezielt in modernste Technik investiert: Neue Press- und Filtrationssysteme, eine präzise temperaturgesteuerte Verarbeitung und ein schonendes Abfüllsystem sorgen dafür, dass die Aromenvielfalt und wichtigen Inhaltsstoffe der frisch geernteten Oliven bestmöglich erhalten bleiben. 