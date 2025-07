Leipzig (ots) -Mit südamerikanischen Klängen startet am 8. August der 34. MDR-Musiksommer auf dem Theaterplatz der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz. Erstmals kommen dafür das MDR-Sinfonieorchester und die Robert-Schumann-Philharmonie zusammen. Aufgrund der großen Karten-Nachfrage für das Eröffnungskonzert um 20 Uhr wird der MDR weitere Platzkapazitäten zur Verfügung stellen. Die Karten zu Preisen ab 17 Euro gibt es auf mdr-musiksommer.de. Das Konzert wird zudem live ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und im Rahmen des ARD-Radiofestivals von allen ARD-Kulturradios übertragen. Im Vorfeld des Konzerts ist der MDR als Kooperationspartner der Kulturhauptstadt mit einem abwechslungsreichen MDR-Tag voller Dialog, Liveschalten und Musik in der Chemnitzer Innenstadt präsent.Lebensfreude und südamerikanische Klänge bringt das Eröffnungskonzert des MDR-Musiksommers nach Chemnitz. Im Zusammenspiel mit der Robert-Schumann-Philharmonie Chemnitz, der Mezzosopranistin Theodora Baka und Omar Massa am Bandoneon gestaltet das MDR-Sinfonieorchester ein farbenprächtiges Programm, in dem das Bandoneon, dessen Ursprünge im Chemnitz des 19. Jahrhunderts lagen, einen repräsentativen Platz einnimmt. Zu hören sind unter anderem Werke von Arturo Márquez, Astor Piazzolla, Alberto Ginastera, Ángel Villoldo, Omar Massa u. a. Die musikalische Gesamtleitung hat mit Marcus Merkel einer der interessantesten jungen deutschen Dirigenten der Gegenwart übernommen. Moderiert wird das Konzert von Yara Hoffmann.Mittendrin in Chemnitz: MDR-Tag zur Musiksommer-EröffnungMit Musik und Dialog startet der Mitteldeutsche Rundfunk seinen 34. Musiksommer in der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025. Von "MDRfragt" bis "ARD-Mittagsmagazin", von "MDR um vier - Der starke Osten" bis MDR KULTUR, MDR KLASSIK und MDR SACHSEN sowie ARD Kultur präsentiert sich der MDR mit seiner Angebotsvielfalt zum MDR-Tag in Chemnitz. So wird "MDR um vier - Der starke Osten" live ab 16.30 Uhr aus Chemnitz senden. Auch MDR SACHSEN ist von morgens bis abends mittendrin: Im Frühprogramm des Sachsenradios wird sich Morgenmoderatorin Elena Pelzer live aus Chemnitz melden, ab 19 Uhr berichtet der MDR SACHSENSPIEGEL live. Nahe des Roten Turms, am Stadthallenpark, empfängt zudem von 13 bis 18 Uhr ein MDR-Dialoghaus. Dort können Chemnitzerinnen und Chemnitzer über ihr Kulturhauptstadtjahr, die MDR-Formate und die journalistische Berichterstattung ins Gespräch kommen. Mit dabei sind die Redaktionen von MDR KLASSIK, ARD Kultur, MDR SACHSEN, "MDRfragt" und der MDR-Publikumsservice. Außerdem wird MDR KULTUR mit seinem "Unter Büchern unterwegs"-Bücherwagen und Moderatorin Katrin Schumacher vor Ort haltmachen. Mit den Dialogangeboten zum MDR-Tag möchte das Medienhaus ganz bewusst seine regionale Verwurzelung unterstreichen.Regional verwurzeltes Festival: MDR-Musiksommer bringt Musik an jeden OrtVier Wochen lang bereist der MDR-Musiksommer 23 Orte in ganz Mitteldeutschland. Darunter sind Kirchen, historische Konzertsäle und sogar ein Konzertstall. Mit zwei Konzerten in der idyllischen Kleinstadt Stolberg gedenkt der MDR-Musiksommer den vielfältigen Jubiläumsaktivitäten rund um den Bauernkrieg und dem damit verbundenen 500. Todestag Thomas Müntzers. Für weitere Festival-Highlights sorgt das MDR-Sinfonieorchester u. a. mit dem Klezmer-Ensemble "Kolsimcha - The World Quintet". Leichtfüßig daherkommende Klassiker gibt es im Programm "Sommernachtstraum" am 23. August im Congress Centrum Suhl. Mit diesem Konzert startet gleichzeitig die Konzertreihe 2025/26 von MDR KLASSIK. In Lutherstadt Eisleben lädt der MDR-Kinderchor zu seinem Programm "Himmelwärts" von Gregorianik bis Pop, das zentrale Botschaften von Frieden und Hoffnung vermittelt. Zudem sind die MDR-Ensembles auch in kleineren Formationen an vielen weiteren Orten der Region auf den schönsten Bühnen Mitteldeutschlands unterwegs.Über den MDR-MusiksommerDer MDR-Musiksommer ist ein ARD-weit einzigartiges Musik-Festival, das seit 1992 jedes Jahr in verschiedenen Regionen in ganz Mitteldeutschland stattfindet. Das Festival bietet ein breites Spektrum, zu dem neben klassischen Konzerten auch Singer-Songwriter, Weltmusik, Crossover und Jazz gehören. Seit 2024 verlängert das renommierte Festival die Sommerferien mit vier Wochen voller großartiger Musik. Alle Informationen zum MDR-Musiksommer sind unter www.mdr-musiksommer.de abrufbar.Hinweis zum Kartenverkauf Tickets für den MDR-Musiksommer sind ab sofort hier erhältlich: www.mdr-tickets.de, Tel: 0341.94 67 66 99Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6083284