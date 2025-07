Peking (ots/PRNewswire) -CMG-News: Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat sich am Donnerstag in der Großen Halle des Volkes in Beijing mit dem Präsidenten des Europäischen Rats, António Costa, und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, getroffen, die zum 25. Gipfeltreffen zwischen China und der EU nach China gereist sind.https://german.cgtn.com/2025/07/24/ARTI1753325504256114Xi sagte, dieses Jahr markiere das 50-jährige Jubiläum der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen China und der EU sowie den 80. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen. Damit stünden die Beziehungen zwischen China und der EU an einem entscheidenden historischen Wendepunkt. In den fünf Jahrzehnten seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen hätten der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten reiche Früchte getragen, die sowohl China und der EU, als auch der Welt zugutegekommen seien. Wichtige Erfahrungen und Lehren daraus seien gegenseitiger Respekt, das Beiseitelegen von Differenzen und die Suche nach Gemeinsamkeiten, Öffnung und Kooperation sowie gemeinsamer Gewinn. Diese sollten auch wichtige Prinzipien und die Entwicklungsrichtung der bilateralen Beziehungen in der Zukunft bilden.Xi machte drei Vorschläge für die zukünftige Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU: Erstens sollten beide Seiten an gegenseitigem Respekt und der Positionierung der Partnerschaft festhalten. Zweitens sollten beide Seiten an einer offenen Zusammenarbeit festhalten sowie mit Differenzen und Reibungen richtig umgehen. Drittens sollten beide Seiten gemeinsam Multilateralismus praktizieren sowie die internationalen Regeln und die internationale Ordnung aufrechterhalten.Die EU-Seite erklärte, diese drei Vorschläge seien von entscheidender Bedeutung. China sei zu einer Produktions-, Wissenschafts- und Technologiemacht geworden sowie habe Hunderte Millionen Menschen von Armut befreit. Chinas Entwicklung habe die Welt beeindruckt, sondern ihr auch wichtige Inspiration gegeben. Die EU glaube daran und unterstütze China dabei, eine größere Entwicklung zu erreichen. Die EU wünsche sich keine Abkopplung und keinen Abbruch der Industrieketten von China sowie begrüße chinesische Unternehmen, in Europa zu investieren. Angesichts einer turbulenten und unsicheren Welt sollten die EU und China Verantwortung übernehmen, gemeinsam am Multilateralismus festhalten, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta hochhalten sowie zusammenarbeiten, um globale Herausforderungen, wie den Klimawandel, anzugehen, die Lösung regionaler Konflikte zu fördern sowie den Frieden und die Stabilität in der Welt zu wahren.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2737556/image_5019926_28609620.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/xi-jinping-trifft-antonio-costa-und-ursula-von-der-leyen-302513002.htmlPressekontakt:An Zheng,zhengan@cgtncorp.comOriginal-Content von: CMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169281/6083274