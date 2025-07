Frankfurt (ots) -Spontanes Fernweh, aber bisher noch keinen Sommerurlaub gebucht? Wer noch eine Auszeit in der Sonne sucht, kann auch kurzfristig gute Angebote für Reisen in die Türkei finden."Viele Reisende glauben es wäre schon zu spät, um noch einen Sommerurlaub zu buchen. Doch auch kurzfristig lassen sich noch attraktive Flugpreise zu vielen tollen Zielen in der Türkei finden - ideal für alle, die spontan das Fernweh packt oder die bisher einfach noch unentschlossen waren, wo es hingehen soll", sagt Tobias Bracht, Head of Sales bei SunExpress "Derzeit beobachten unsere Vertriebspartner auch attraktive Last-Minute-Deals bei den Hotelpreisen vor Ort, von denen Urlauber aktuell profitieren können. Das starke Gesamtpaket der Türkei macht das Land seit Jahren zu einem der beliebtesten Reiseziele für Familien, Paare und Alleinreisende."SunExpress, ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines, präsentiert vier traumhafte Reiseziele an der Türkischen Riviera, die auch Last-Minute noch erschwinglich sind:Antalya - Wo sich Sonne und Geschichte begegnenAntalya bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Natur, Kultur und Strandleben. Neben dem berühmten Hadrianstor lohnt sich ein Spaziergang durch die historische Altstadt Kaleiçi mit ihren engen Gassen, osmanischer Architektur und kleinen Boutiquen. Für Geschichtsinteressierte sind die antiken Städte Aspendos mit ihrem Theater und die Ausgrabungsstätte von Perge ein Muss. Zusätzlich lohnt sich auch ein Besuch im Antalya Museum, wo archäologische Funde und Skulpturen aus Perge ausgestellt sind. Die Region Antalya, etwa die Orte Kemer, Belek oder auch Çirali sind gerade bei Familien beliebt, denn hier finden sie gepflegte Strände, kinderfreundliche Hotels und Freizeitangebote. Für aktive Urlauber bieten Wander- und Mountainbike-Routen entlang der Küste zwischen Kemer und Cirali besondere Naturerlebnisse.SunExpress fliegt von 22 Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach Antalya - oft auch mehrmals täglich. Buchbar ab 79,99 Euro pro Person/Flug inkl. Aufgabegepäck.Bodrum - Das elegante Flair der ÄgäisBodrum verbindet seinen kosmopolitischen Charme mit einer reichen Geschichte. In der Altstadt laden enge Gassen mit weißen Häusern und blauen Fensterläden zum Bummeln ein, während die Burg von Bodrum spannende Einblicke in die Zeit der Kreuzritter bietet. Besucher können das antike Theater von Halikarnassos besichtigen oder die Ruinen des Mausoleums erkunden, das einst zu den sieben Weltwundern der Antike zählte. Feinsandige Strände wie Bitez, Yahsi oder Yalikavak laden zum Baden ein, aber auch Surfen, Stand-up-Paddling und Tauchen sind hier möglich. Beliebt sind auch Ausflüge nach Karaada, einer nahegelegenen Insel mit Thermalquellen und Meereshöhlen. Abends genießen Urlauber in Bodrum Live-Musik in kleinen Bars, sowie Hafenpromenaden mit zahlreichen Cafés und Restaurants, die frischen Fisch, Meze und regionale Weine servieren.SunExpress startet mit Direktflügen ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hannover, Köln-Bonn, München und Stuttgart nach Bodrum. Buchbar ab 89,99 Euro pro Person/Flug inkl. Aufgabegepäck.Dalaman - Naturparadies für Genießer und AbenteurerDie Region rund um Dalaman beeindruckt mit Pinienwäldern, Lagunen und ruhigen Buchten. Ein beliebtes Ziel ist die Sarsala Cove, die mit ihrem klaren Wasser und der ruhigen Lage zum Baden oder zu Bootstouren einlädt. Auch der Iztuzu-Strand bei Dalyan ist bekannt als wichtiger Nistplatz der seltenen Karettschildkröten. Bei einer Bootsfahrt durch das Dalyan-Delta, vorbei an Schilfufern und den in Felsen gehauenen Königsgräbern, kann man die Umgebung vom Wasser aus erkunden. Wer Entspannung sucht, findet in den Schwefelquellen der Gegend natürliche Orte zum Baden und Erholen.SunExpress fliegt ab Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln-Bonn, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien und Zürich nach Dalaman. Buchbar ab 99,99 Euro pro Person/Flug inkl. Aufgabegepäck.Izmir & Çesme - Urbaner Charme trifft WassersportDie Küstenstadt Izmir verbindet urbanes Lebensgefühl der charmanten Cafés und Basare mit Strandnähe. Nur etwa eine Stunde westlich liegt die Halbinsel Çesme mit feinsandigen Stränden, kristallklarem Wasser, Thermalquellen und historischen Bauwerken. Zu den Highlights in Çesme zählen die osmanische Burg aus dem 16. Jahrhundert, sowie die zahlreichen Brunnen, die überall zu finden sind. Aufgrund des konstanten Windes ist Çesme ein Hotspot für Surfer - besonders der Strand von Alaçati ist seine hervorragenden Bedingungen zum Windsurfen und Kitesurfen bekannt. Nach einem aktiven Tag auf dem Wasser lohnt es sich durch die malerischen Gassen zu schlendern und die köstliche regionale Küche zu genießen.Auf internationalen Strecken nach Izmir profitieren Reisende derzeit von einem besonderen SunExpress-Summer-Special: bei Buchungen vom 22. Juli bis 30. September gibt es für nur 1 Euro ein Upgrade vom Tarif SunValue auf SunEco+, der unter anderem 10 Kilogramm zusätzliches Gepäck und kostenlosen Check-In am Flughafen beinhaltet. Dieses Angebot gilt für Reisen zwischen dem 1. August und dem 30. September 2025.SunExpress fliegt ab Basel, Berlin, Bremen, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Genf, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Stuttgart, Wien und Zürich nach Izmir - mindestens drei Mal wöchentlich, überwiegend aber sogar täglich. Buchbar ab 89,99 Euro pro Person/Flug inkl. Aufgabegepäck.Top-Reisedestination TürkeiDie Türkei zählt seit Jahren zu den beliebtesten Urlaubszielen weltweit. Im Jahr 2024 besuchten über 62 Millionen internationale Gäste das Land - ein Zuwachs von fast zehn Prozent in Vergleich zum Vorjahr. Besonders Deutsche zieht es in großer Zahl an die türkische Küste: Seit Jahren in den Top-3 der Urlaubsziele, reisten rund 6,6 Millionen 2024 in die Türkei, um sich von der einzigartigen Mischung aus traumhaften Stränden, jahrtausendealter Kultur und orientalischem Flair begeistern zu lassen.Über SunExpressSunExpress wurde 1989 als Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines gegründet und ist mit 35 Jahren Erfahrung und Know-how im Ferienfluggeschäft der touristische Botschafter zwischen der Türkei und Europa. SunExpress fliegt auf 237 Strecken zu 92 Destinationen in 35 Ländern und befördert jährlich rund 15 Millionen Passagiere. Mit Hauptsitz in Antalya und Frankfurt sowie Basen in Izmir, Ankara und Dalaman beschäftigt SunExpress über 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Weitere Informationen über SunExpress finden Sie unter www.sunexpress.de.Pressekontakt:PressekontaktFranziska Labenz | Katharina KuhnFaktor 3 AGTel.: +49 40 679446-64E-Mail: sunexpress@faktor3.deOriginal-Content von: SunExpress, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112438/6083235