München (ots) -Die Strände kommen in die Stadt: Vom 30. August bis zum 3. September 2025 wird Düsseldorf zum Schauplatz der CEV Beach Euro 2025 - Sportdeutschland.TV überträgt das Heimturnier live und exklusiv. Als langjähriger Rechtepartner zeigt der Streaminganbieter erneut alle Spiele des Turniers, diesmal vor heimischer Kulisse und mit einem erweiterten redaktionellen Angebot.Eins ist sicher, es wird ein hochspannendes und emotionales Event, wenn die besten Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer Europas in Düsseldorf um den EM-Titel kämpfen. Wer die einmalige Stimmung eines Heimturniers nicht verpassen möchte, bekommt auf Sportdeutschland.TV das Rundum-Paket, für nur 15,00EUR.Julius Brink als Reporter vor Ort, Laura Ludwig als Expertin im TV-StudioEin besonderes Highlight: Gleich zwei Beachvolleyball-Olympiasieger sind dieses Jahr für und auf Sportdeutschland.TV im Einsatz. Julius Brink, Goldmedaillengewinner von 2012, ist gleich drei Tage als Reporter für den Online-Sportsender im Einsatz. Der dreifache Europameister berichtet direkt vom Veranstaltungsort in Düsseldorf und liefert exklusive Einblicke für alle Fans auf Sportdeutschland.TV und den dazugehörigen Social-Media-Kanälen. Spannende Insights sind durch den jahrelangen Weltklasse-Athleten garantiert - das gibt's nur auf Sportdeutschland.TV.Zusätzlich produziert der Streaminganbieter täglich eine kommentierte Studiosendung zu den Top-Spielen des Tages aus dem eigenen TV-Studio. Laura Ludwig, Goldmedaillengewinnerin von 2016, ist erstmals Expertin beim Sportstreaming-Anbieter und bringt Erfahrung aus knapp 20 Jahren professionellem Beachvolleyball mit ein. Neben Laura Ludwig wird auch Julius Brink seine Expertise nicht nur vor Ort, sondern auch aus dem TV-Studio einbringen. Kommentator Daniel Tannenbaum (ehemals Höhr) begleitet die Partien täglich und sorgt für fundierte Einordnungen, Analysen und emotionale Momente. Zusammen mit den Eindrücken direkt vom Court ergibt sich eine Übertragung der EM in nie dagewesener Form - nah, emotional und umfassend.Ein Fest für alle Beachvolleyball-Fans"Heimturniere sind immer etwas Besonderes für alle Sportfans in Deutschland. Dementsprechend stolz sind wir, die CEV Beach Euro 2025 vollständig und exklusiv begleiten zu dürfen", sagt Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH. "Mit Julius Brink und Laura Ludwig, einem starken Studio-Team und allen Spielen live setzen wir neue Maßstäbe in der Beachvolleyball-Berichterstattung. Wir freuen uns auf fünf Tage voller Highlights auf Sportdeutschland.TV!"