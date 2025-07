Berlin (ots) -- Klarer Favorit: Acht von zehn befragten Kunden* verreisen im Sommer 2025 mit dem Auto- Campingurlaub? Für mehr als die Hälfte (55,8 %) nicht vorstellbar- Pkw als unverzichtbarer Reisebegleiter: Flexibilität (82,4 %) und Unabhängigkeit (57,6 %) sind Top-Gründe für die Wahl des Autos- Hohe DIY-Quote: Über zwei Drittel der Autofahrer (68,4 %) übernimmt den Reise-Check-up vor dem Start selbstDie Sommerferien sind in vollem Gange und damit die große Frage nach dem perfekten Reisegefährt. Trotz des anhaltenden Hypes um "Vanlife" und Camper zeichnet eine aktuelle Umfrage** von kfzteile24, Deutschlands bekanntester digitaler Plattform im Automotive Aftermarket, ein klares Bild: Das "normale" Auto bleibt unter kfzteile24-Kunden das bevorzugte Reisemittel für den Sommer 2025. Es punktet als alltagstaugliches, vertrautes und jederzeit verfügbares Transportmittel, das Komfort und Spontanität ohne allzu große Vorbereitung bietet.Sommerurlaub im Camper? Mehr als die Hälfte lehnt das abWährend die Zulassungszahl für Wohnmobile in Deutschland laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) im Mai 2025 ein Rekordhoch von rund einer Million Fahrzeugen erreichte, spielt der Camper für die breite Mehrheit der befragten kfzteile24-Kunden in der Reiseplanung keine große Rolle: 55,8 % der Teilnehmer haben das Wohnmobil in ihre Urlaubsplanung sogar noch nie mit einbezogen. Nur 16,7 % besitzen überhaupt eins. Immerhin äußern 18 % zumindest Interesse daran, einmal mit dem Camper verreisen zu wollen.Heimaturlaub hoch im Kurs: Jeder Zweite bleibt in DeutschlandDie kfzteile24-Umfrage unterstreicht eine klare Favoritenrolle für das eigene Auto, wenn die Deutschen ihren Urlaub planen. Fast acht von zehn Befragten (77,8 %) zieht es im Sommer 2025 mit dem Pkw in die Ferien. Diese ungebrochene Begeisterung fürs Automobil zieht sich quer durch alle Generationen: Bei den 18- bis 29-Jährigen ist der Wagen mit Abstand am beliebtesten für die Sommerreise - hier bestätigen 92,3 %, dass sie mit ihrem Pkw in den Urlaub starten. Es folgen die 50- bis 59-Jährigen mit 80,7 %. Wer besonders weit fahren will, kommt oft aus Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein: 27,3 % bzw. 25,7 % der Reisenden aus diesen Bundesländern planen Fahrten über 2.000 Kilometer. Doch auch der kurze Trip ist beliebt: Jeder Vierte Thüringer (25,8 %) gibt an, im Sommerurlaub weniger als 500 Kilometer zurücklegen zu wollen. Insgesamt beabsichtigt fast jeder Zweite (48,8 %) der Befragten, in den kommenden Sommerwochen mehr als 1.000 Kilometer mit dem Fahrzeug zurückzulegen. Interessant: Mehr als die Hälfte (55 %) möchte ihren Urlaub innerhalb Deutschlands verbringen.Die Gründe, warum das eigene Fahrzeug im Sommerurlaub die Nase vorn hat und andere Verkehrsmittel wie Flugzeug oder Bahn hinter sich lässt, liegen auf der Hand: Die Mehrheit (82,4 %) schätzt die maximale Flexibilität bei Abfahrt und Routenwahl. Hinzu kommt die Unabhängigkeit von festen Fahrplänen, die 57,6 % der Befragten besonders hervorheben. Und nicht zuletzt überzeugt die Möglichkeit, deutlich mehr Gepäck mitzunehmen, ganze 55,7 %. So wird das eigene Fahrzeug für Familien mit Kindern oder Haustieren zum idealen Begleiter, wenn es um eine ganz persönliche und spontane Reisegestaltung geht.Sicher unterwegs: Der Sommer-Check-up in EigenregieDie Sommerreise beginnt für viele Deutsche bereits vor der Haustür: 81,7 % der Befragten unterziehen ihr Auto vor dem Urlaubsstart einem gründlichen Check. In Rheinland-Pfalz zeigt sich dabei eine besondere Gewissenhaftigkeit: Ganze 97,7 % aller Reisenden lassen einen Pkw-Check durchführen. Allgemein wagt nur ein kleiner Bruchteil (3,7 %) die Fahrt in den Urlaub, ohne das Fahrzeug vorher geprüft zu haben. Generell offenbart sich eine ausgeprägte Do-it-yourself-Mentalität: 68,4 % erledigen den Auto-Check, wie etwa Reifendruck testen oder Bremsen checken, in Eigenregie. Besonders Männer sind hier wenig überraschend die Selbermacher: Bei männlichen Befragten führen 65,7 % den Urlaubscheck selbst durch."Es ist bemerkenswert, wie viele unserer Kunden die Wartung ihres Fahrzeugs vor der Reise selbst in die Hand nehmen", so Markus Winter, CEO von kfzteile24. "Das unterstreicht ein hohes Bewusstsein für Sicherheit und Eigenverantwortung. Als Anbieter relevanter Autoteile und Zubehör sehen wir es als unsere Aufgabe, diese DIY-Kultur zu unterstützen und sicherzustellen, dass die dafür benötigten Produkte und Informationen verfügbar sind. Damit der Start in die Ferien möglichst sicher und gut vorbereitet erfolgen kann."Auch wenn das Preisbewusstsein bei Reparaturen und Wartungen vor der Reise eine große Rolle spielt, geht für ein Drittel der Befragten die Sicherheit klar vor. Besonders preisbewusst zeigen sich dabei die Menschen aus Schleswig-Holstein (48,6 %) und die 30- bis 39-Jährigen (38,5 %). Während jeder zweite Hesse (49,3 %) angibt, dass Sicherheit für ihn wichtiger ist als der Preis.Alle Daten dürfen von Dritten mit einem Verweis auf die Quelle "kfzteile24" benutzt und veröffentlicht werden.Über kfzteile24kfzteile24 ist Deutschlands bekannteste Marke für Autoteile und Kfz-Zubehör. Zum Berliner Omnichannel-Unternehmen gehören u.a. die erfolgreichen Online-Shops kfzteile24.de und autoteile24.de, sowie eigene Filialen und typenoffene Meisterwerkstätten. Darüber hinaus ist das 2001 gegründete Unternehmen international unter der Marke carpardoo aktiv. Im Sortiment finden sich über 4 Millionen Produkte, darunter Originalersatzteile bekannter Marken. Täglich versendet das Unternehmen etwa 13.000 Pakete und beliefert Gewerbekunden im ostdeutschen Raum bei Bestellungen vor 14 Uhr noch am selben Tag. Auf der Suche nach dem passenden Teil können sich Kunden durch qualifizierte Kfz-Experten beraten lassen. Der Online-Shop und der "hervorragende" Kundenservice (Trustpilot-Bewertung: 4,5 Sterne) von kfzteile24 wurden mehrfach ausgezeichnet (u.a. für "exzellente" technische Qualität des Online-Shops, Computer Bild 2022; "Best Brand 2022" in der Kategorie Versandhandel, auto motor sport; Net Promoter Score: 75 Punkte).* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung weiblicher und männlicher Sprachformen verzichtet und das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter. ** An der Online-Umfrage von kfzteile24 nahmen im Juni/Juli 2025 1030 Kunden teil.